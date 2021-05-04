В Москве пытались ограбить банк с гранатой

Разбойное нападение произошло на отделение банка, расположенное на Измайловском шоссе.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в помещение зашел мужчина, достал гранату и потребовал наличные. Работница банка тут же нажала тревожную кнопку. Как правило, группы немедленного реагирования приезжают в считанные минуты - у налетчиков шансов нет.

Разбойник понял, что надо бежать - и сбежал. Но недалеко. Его отловили на улице Рудневка. Им оказался 34-летний гость столицы. Муляж гранаты он купил в Сети. Задержанный взят под стражу.