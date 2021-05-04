В Москве запустят регулярные поезда к Ржевскому мемориалу

Новый регулярный рейс свяжет Москву с Ржевским мемориалом, первый поезд отправится 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-перевозчик ЦППК.

По этому маршруту поедут по две пары скоростных "Ласточек" каждый день. В каждом составе будет по пять вагонов. В первом и втором классах можно купить билеты на конкретные места. Все вагоны с климат-контролем, обеззараживанием воздуха, удобными санузлами. Можно будет купить еду и напитки. Запланированы остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский. Время в пути от Москвы до Ржевского мемориала - 4,5 часа.

Стоимость проезда от Москвы составит 700 рублей в вагоне без конкретного места, во второй класс билеты можно будет купить за 770 рублей, в первый - за 900 рублей.