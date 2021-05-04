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04.05.2021 15:43
Рубрика: Происшествия

В Смоленске ветер обрушил строительные леса крепостной стены

Текст: Елена Шулепова (Смоленск)

В Смоленске устраняют последствия шквала, обрушившего строительные леса крепостной стены, масштабная реставрация которой ведется в настоящее время. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают в пресс-службе мэрии.

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Сообщение о том, что часть конструкции свалилась на ехавшее мимо такси, появилось в соцсетях. В мэрии на это отреагировали оперативно: территорию огородили и вызвали специалистов поставить строительные леса на место. Сейчас на месте работает "вышка" подрядной организации.

Строительные леса на крепостной стене появились в связи с ее масштабной реконструкцией. Основные работы ведутся на набережной и у башни Громовая. Леса свалились около Пятницкой башни. В пресс-службе мэрии уточнили, что заказчиком работ является федеральное Агентство по управлению памятниками истории и культуры (АУПИК), подрядчиком выступает Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО "МНРХУ"), "Спецстройреставрация" отвечает за авторский надзор.

Как пояснили в пресс-службе АУПИК, предупреждение МЧС о сильном ветре у подрядчика имелось, меры безопасности были приняты - людей в момент обрушения на лесах не было. В настоящее время в Смоленск выехал руководитель АУПИК Алексей Меньшов, чтобы на месте разобраться в ситуации, сообщает РИА Новости.

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