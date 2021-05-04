Вечером в Москве пройдет вторая репетиция Парада Победы

Во вторник пройдет вторая репетиция Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.

На всем маршруте движения военной техники будет организовано дежурство аварийных бригад инженерных и энергетических компаний комплекса городского хозяйства.

На некоторых улицах с 17:30 во время репетиции будет ограничено движение. Изменят режим работы с 19:00 несколько станций метрополитена в центре города (Театральная, Охотный ряд и другие).

Москвичей и гостей города просят заранее выбирать маршруты объезда закрытых участков.