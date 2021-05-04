На Чукотке бродячая собака напала на ребенка

На Чукотке ребенок получил травмы после нападения бродячей собаки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Второклассник решил покормить собаку сухариками. В результате его пришлось везти с укусами руки в больницу. Прокуратура организовала проверку, к которой привлечены сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и представители администрации Билибинского района. Дело в том, что ранее прокуратурой этого района уже были выявлены нарушения законодательства, регулирующего вопросы по содержанию и отлову животных без владельцев.

"Установлено, что администрацией Билибинского муниципального района мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных не осуществляются, меры по обустройству на территории муниципального образования приюта для содержания животных без владельцев не принимаются", - сообщила во вторник пресс-служба надзорного органа.

Сейчас на рассмотрении в суде находится исковое заявление прокурора района о понуждении муниципальной администрации к принятию мер по отлову таких животных, их содержанию в приютах (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации), идентификации и учету.

Кроме того, в связи с повышением активности животных без владельцев в весенний период и участившимися случаями их нападений на несовершеннолетних прокурор автономного округа предложил губернатору рассмотреть вопрос о введении в муниципальных образованиях режима повышенной готовности. В частности, предложено взять ситуацию под постоянный контроль и организовать работу по информированию населения о возможных угрозах при контакте с безнадзорными животными.