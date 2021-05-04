Попавшие в Бурятии под лавину туристы не согласовали восхождение

В Бурятии пять туристов попали под снежную лавину на перевале "Горелова" возле села Монды Тункинского района.

Группа из Красноярского края совершала восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. По данным республиканского следственного управления СК РФ, экстремалы не зарегистрировались в МЧС и не согласовали подъем на гору.

"Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", - отмечается в сообщении.

Спасатели эвакуировали на вертолете выживших в Иркутск. Операция по поиску двух оставшихся туристов продолжается.