Студент из Бурятии дважды спас человека при пожаре

Студент колледжа в селе Мухоршибирь Республики Бурятия Даниил Петряков помог спасти человека во время пожара.

Возгорание в одном из сельских домов произошло в ночь на 3 мая. Горела веранда и внутренние помещения здания. Первыми пожар замети два студента: Даниил и его товарищ Михаил Гусляков. Парни сообщили о случившемся в экстренные службы.

"Затем они стали разбирать забор, чтобы обеспечить проезд пожарной технике. Разбив окна и выпустив дым, молодые люди обнаружили человека. Вместе с пожарными они спасли его", - сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Пострадавший был без сознания, и ему оказал первую помощь начальник караула Иван Матвеев. После этого, до приезда "скорой", за его состоянием следили студенты.

Даниил уже не в первый раз спасает человека. В первый раз рискнуть жизнью ему пришлось три года назад. Тогда он вместе с двумя другими мужчинами вынес через окно из горящего дома пожилую маломобильную женщину.