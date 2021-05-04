Дмитрий Богданов: Инициативы некоммерческого сектора получают новые возможности

Накануне запуска очередного регионального конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о ключевых новшествах для потенциальных участников.

Дмитрий Богданов "В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до двух миллионов рублей". Фото: Минэкономразвития Самарской области

Поддержка некоммерческого сектора является важнейшим фактором развития общества и одним из долгосрочных приоритетов государственной и региональной политики. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию этого направления. По его поручению, существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составит 80 миллионов рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Такое внимание руководства создает возможности для региона по инновационному решению социальных вопросов, позволяет формировать и тиражировать новые практики. Помогает активным гражданам вносить свой вклад в социальное развитие области, опираясь на ресурсы некоммерческого сектора.

Именно на вовлечение активных граждан и некоммерческих организаций в решение социальных вопросов с применением проектных практик и инициатив направлено ежегодное проведение регионального конкурса социальных проектов некоммерческих организаций. Так, в проектах, поддержанных министерством в 2020 году, примет участие свыше 120 тысяч человек.

Конкурс охватывает максимальное количество грантовых направлений поддержки социальных проектов. В том числе это поддержка образовательных инициатив, IT и финансовой грамотности, проектов по укреплению семьи, здоровья населения, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и креативных кластеров, содействие благотворительной и волонтерской деятельности, устойчивому развитию территорий и "зеленой" урбанистике. Подробную информацию о всех направлениях деятельности, для которых предусмотрены гранты, можно посмотреть на сайте konkursnko.samregion.ru.

В рамках этих направлений приветствуется внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, масштабирование успешных социальных технологий.

Кроме того, Самарская область расширяет возможности для участия в конкурсе. Начиная с этого года заявки могут подавать организации, которые осуществляют свою деятельность не менее шести месяцев. Ранее такая возможность была только у организаций со стажем более года. Также расширен перечень допускаемых к участию организационно-правовых форм организаций.

Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. Ежегодно увеличиваются и размеры финансирования. В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до двух миллионов рублей.

Повышению открытости и внедрению принципов клиентоцентричности способствует цифровая трансформация конкурсных процессов. Так в этом году прием заявок будет осуществляться только в электронном виде. Для этого у нас есть все ресурсы и возможности.

Также с использованием современных информационных технологий планируется проведение онлайн консультаций для потенциальных участников конкурса. Министерством запланировано пять таких консультаций начиная с 14 мая. Информация об их проведении уже размещена на сайте министерства.

Министерством также проведена работа по вовлечению в консультационную поддержку конкурса максимального количества ресурсных центров региона. Индивидуальные консультации можно будет получить в четырех крупных региональных центрах в Самаре и Тольятти, а также в муниципальных центрах в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Сергиевске. кроме того, всестороннюю поддержку бизнесу в регионе оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Минэкономразвития и инвестиций приглашает все социально ориентированные НКО региона подавать заявки на наш конкурс с 11 мая по 10 июня текущего года. До конца лета конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителей.

Комментарий

Санникова Татьяна Александровна, директор АНО "Самарский Центр развития добровольчества":

- Региональный конкурс социальных проектов является значимой поддержкой тем НКО, которые инициируют интересные, востребованные населением проекты. Так наша организация, победив в конкурсе в год 75-летия Победы, в настоящее время реализует проект, направленный на сохранение исторической памяти, рост интереса молодежи к значимым событиям в истории нашей страны. Более 600 школьников вовлечены в его мероприятия. Кроме того, данный проект помогает достигать целей общероссийского национального проекта по развитию образования.