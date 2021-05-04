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04.05.2021 19:32
Рубрика: Происшествия

Унесло в овраг

Оползень в нижегородской деревне разрушил два дома
Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
По-настоящему шокировала появившаяся в Сети информация о том, как сход грунта в деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области "похоронил" два дома. К счастью, обошлось без пострадавших: одно из разрушенных строений было нежилым, а хозяева второго, обнаружившие трещины еще в марте, перебрались в дом друзей.
Причиной схода грунта в Караулове, "похоронившего" два строения, стала переувлажненность почвы. Фото: Андрей Богоа Причиной схода грунта в Караулове, "похоронившего" два строения, стала переувлажненность почвы. Фото: Андрей Богоа
Причиной схода грунта в Караулове, "похоронившего" два строения, стала переувлажненность почвы. Фото: Андрей Богоа

Альбина Ивановна Грачева прожила в Караулове все свои 78 лет. И на ее памяти подобные инциденты происходили минимум трижды. Первый раз - в конце 70-х годов прошлого века. После последнего же край оврага в некоторых местах оказался в непосредственной близости от дороги, под которой проложены коммуникации. По словам главы администрации Кстовского района Андрея Черткова, сейчас идут консультации с Нижегородским водоканалом и газовщиками о переносе этих труб в безопасное место.

Фото: Александр Кузьмин/ vk.com/glavakuzmin
Из-за паводка четыре вологодские деревни остались без дороги

В оценке причин оползня все единодушны: виновата переувлажненность грунта. В разговоре с корреспондентом "РГ" Андрей Чертков сказал, что уже подумывает о переселения "задорожников" - тех, чьи дома стоят через дорогу от оврага. Тем же, кто живет рядом с местом последнего оползня, уже предложили переселиться.

Валентина Юнина, старший преподаватель кафедры экологии ННГУ им. Лобачевского, считает, что такие явления, как в Караулове, характерны для Приволжской возвышенности, на которой расположен Кстовский район, да и сам Нижний Новгород. Эрозия почвы особенно заметна на южных склонах оврагов: там быстрее тает снег, скорее выгорает травяной покров. Все это способствует размягчению и подвижности почвы. И в деревнях должны понимать, что появлению оползней может способствовать даже устройство огорода на краю оврага и тем более на его склоне. И точно предсказать, когда это случится, не сможет никто...

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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