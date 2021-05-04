В Чувашии могут создать четыре промышленных кластера

На территории Чувашии возможно создание четырех промышленных кластеров. Об этом заявил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко во время встречи с главой республики Олегом Николаевым.

По словам Шпиленко, потенциальными направлениями в регионе могут стать автомобилестроение и производство спецтехники, химическая промышленность и производство пищевого оборудования. В настоящее время уже запущено анкетирование ключевых предприятий в этих отраслях - осуществляется сбор информации о поставщиках и потребителях, а также о реализуемых проектах по производству сырья, материалов и комплектующих изделий.

Руководитель Ассоциации отметил, что получение статуса промышленного кластера позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность региона, так как станут очевидными конкретные ниши производственной цепочки.

Сейчас в Чувашии зарегистрирован только один кластер - электротехнический. Он был создан в 2012 году и объединяет около 30 предприятий.

Кроме того, участники встречи обсудили проекты по созданию промышленных парков и агротехнопарков в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. На повестку вынесли и несколько вопросов, связанных с созданием особой экономической зоны в Новочебоксарске.

Глава Чувашии поблагодарил директора Ассоциации за проведенный анализ.

- В целом, мне кажется, что мы идем достаточно хорошими темпами. Важно этот темп, во-первых, не терять, во-вторых, попытаться нарастить, чтобы уже в этом году зафиксировать какие-то результаты и получить импульс для дальнейшего развития, сказал Николаев.

Ранее эксперты Ассоциации кластеров и технопарков России встретились с представителями промышленных предприятий республики. По мнению специалистов, объединение в единый кластер обладает рядом важных преимуществ. Одно из них - возможность получать преимущества резидентов преференциальных зон, не меняя фактическую географию производства. К слову, электротехнический кластер Чувашии является показательным примером - объединение позволяет региональной продукции соответствовать требованиям международных стандартов и конкурировать на внешних рынках.