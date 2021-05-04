В Чувашии разработают коммунальные паспорта муниципалитетов

В рамках модернизации системы водоснабжения в Чувашии будут созданы электронные коммунальные паспорта муниципалитетов, которые позволят оперативно и эффективно принимать управленческие решения.

Об этом заявил вице-премьер, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павел Данилов.

По данным ведомства, в Чувашии качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено 95 процентов жителей городов. При этом в сельской местности показатель почти вдвое меньше - 51 процент. Из 300 муниципалитетов республики централизованных систем водоснабжения нет в 63 поселениях. Жители в них для питья используют воду из колодцев и родников.

- В планах модернизация систем водоснабжения и водоотведения малых городов, районных центров и сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития, которая потребует привлечения различных источников финансирования, в том числе инфраструктурных и бюджетных кредитов, - рассказал Данилов.

Министр отметил, что обновление и реформирование систем водоснабжения будет проводиться также в сельской местности. Эти процессы потребуют мероприятий по передаче систем в управление муниципальных районов. Продолжатся работы и по капитальному ремонту источников водоснабжения. Кроме того, будет проработан вопрос организации подвоза и распределения питьевой воды высокого качества в населенных пунктах, в которых строительство централизованных систем является экономически нецелесообразным.