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04.05.2021 14:06
Рубрика: Власть

Врио ульяновского губернатора Алексей Русских пообщался с профсоюзами

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
В праздник Весны и Труда врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских встретился с членами профсоюзных организаций региона. Он обсудил с активом региональной Федерации профсоюзов вопросы регулирования социально-трудовых отношений и меры поддержки человека труда.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

- Символично, что наша первая встреча проходит в Первомай. Это один из самых знаменательных и любимых праздников в России, основанный на уважении к людям труда, их вкладу в развитие страны и региона. Сегодня профсоюзы - это мощная созидательная сила гражданского общества. Вы представляете интересы трудящихся, следите за соблюдением их законных прав, достойно продолжая традиции своих предшественников. Профсоюзное движение является важнейшим партнером государственной власти, который помогает нам строить социально справедливое общество, экономически развитый регион. Особая роль профсоюзов неоднократно подчеркивалась президентом Владимиром Путиным, - подчеркнул врио губернатора.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Он добавил, что главными задачами в части развития профсоюзного движения являются вовлечение в эту деятельность трудящейся молодежи и совершенствование механизмов социального партнерства.

В данном направлении работа уже ведётся. Так, в настоящее время планируется реструктуризация региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на основе введения принципа отраслевого формирования трёхсторонних комитетов. В их работе будут задействованы руководители отраслевых министерств, профсоюзов, работодателей и профобъединений.

Председатель областной Федерации профсоюзов Анатолий Васильев отметил, что в Ульяновской области действует уникальная программа поддержки профсоюзного движения. В частности, выделяются субсидии на программу получения высшего образования в области юриспруденции.

- Это позволит усилить профсоюзные организации квалифицированными кадрами для правовой защиты интересов трудящихся. Сейчас мы ведем работу над новыми законодательными инициативами, - подчеркнул Анатолий Васильев.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Также предполагается учредить нагрудный знак "За заслуги перед профсоюзным движением Ульяновской области", что, в свою очередь, позволит расширить круг лиц для получения звания "Ветеран труда Ульяновской области".

На встрече обсудили вопросы реабилитации членов профсоюзов, переболевших коронавирусом. В 2021 году областная федерация профсоюзов получила субсидию Фонда президентских грантов на реализацию спортивно-оздоровительного проекта "ГТО против COVID".

Также 1 мая состоялось открытие мемориальной доски на фасаде здания "Ульяновский Дом печати", где располагался "Первый Дом союзов". В торжественной церемонии приняли участие ветераны профсоюзного движения.

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