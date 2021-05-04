Как пенсионеру из Сибири вернуть деньги, списанные по судебному приказу

Анатолий Гырля пришел в редакцию в парадном пиджаке - с наградами. Подполковник в отставке. В прошлом году ему исполнилось семьдесят. Тридцать из них, как говорит сам, "проползал в сапогах". Внутренние войска. Горячие точки. Дважды ранен - в Нагорном Карабахе в руку, в Чечне - в ногу. Сейчас воюет с отечественной правоохранительной системой. Союзников, кроме "РГ", нет.

Главное в этой истории - не изъяны нашего законодательства, о которых мы не раз писали и не раз еще напишем. Здесь важны две другие вещи. Во-первых, абсолютная потерянность подполковника. Он в буквальном смысле заслужил спокойную старость, а вместо этого - совершенно не понимает, что происходит в его жизни. Такого быть не должно - думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. А во-вторых, поражает непоколебимое равнодушие тех, к кому он обращался за помощью.

Вот факты. В июле прошлого года подполковник Гырля не досчитался половины военной пенсии. Грубо говоря, вместо 34 тысяч на карту пришло только 17. То же самое произошло в августе и сентябре. Сумма "потерь", по подсчетам Гырли, превысила 55 тысяч. И он, конечно, метался. Но только к середине сентября (!) сумел выяснить, что по его душу вынесен судебный приказ, о котором его, конечно же, не уведомляли ("конечно же" - потому что случай не то чтобы не единичный, а это уже скорее напоминает правило - люди узнают о судебных приказах задним числом). Почему так долго узнавал? Потому что не очень удается подполковнику диалог с правоохранительными органами, и в службу судебных приставов, которая из-за ковида граждан не принимает, он пробился далеко не сразу. Но как только стало Анатолию Гырле известно о приказе, он тут же помчался в суд, написал заявление об отмене документа, приказ отменили. А как вернуть деньги?..

За судебным приказом обратился банк "Левобережный". Банк считает Анатолию Гырлю должником, который просрочил платежи по кредиту на четыре года. В ответе "РГ" кредитное учреждение подчеркивает, что действует исключительно в рамках правового поля и готово сообщить Гырле всю необходимую информацию. Подполковник с банком не согласен и утверждает, что в банке с ним разговаривать отказываются. В редакцию Гырля принес толстую пачку платежек. Рассказал, что на пять лет брал в кредит 200 тысяч рублей в 2014 году - и все выплатил! И основной долг, и проценты. Однако банк требует с него почти 370 тысяч (кто в этой ситуации прав, кто виноват - судить не будем, и сейчас не об этом).

Не найдя взаимопонимания с банком, после отмены судебного приказа Гырля решил искать свою потерянную пенсию. Сумма для них с женой очень даже существенная. Жена болеет. Сам Анатолий Ефимович тоже не то чтобы богатырь. Квартиру отдали сыну с семьей, сами переехали в малосемейку и еще как-то ухитряются делать там ремонт. Деньги в общем нужны позарез! Да и вообще - непонятно ведь! Если приказ отменили, значит и деньги обязаны вернуть - подумал подполковник, надел пиджак с медалями и отправился в прокуратуру Калининского района.

Помощника прокурора, который с ним занимался, Анатолий Гырля называет по-военному: капитан Гордейчик. Гордейчик А. С. на самом деле старался. Запросил в службе судебных приставов информацию, сколько взыскали с Гырли по судебному приказу. Ответ удивляет до глубины души: приставы сообщили, что взяли с Гырли всего-то 1054 рубля. А потом еще какие-то копейки, и к октябрю прошлого года общая сумма взысканий составляла, как черным по белому написано в бумаге от приставов, 1381 рубль 13 копеек. А где еще 50 с лишним тысяч? Гордейчик помог Гырле составить заявление в полицию - о краже пенсии. В полиции, конечно же, отказали. С формулировкой, которую Гырля считает издевательством: отказать в возбуждении уголовного дела, так как… информации от банка не получено.

Ну, люди, поднаторевшие в переписке с полицией, знают, что это так называемый "промежуточный отказ", чтобы продлить сроки проверки. А неискушенный подполковник, читая такое, начинает вспоминать, как было во времена его военной службы. Мол, если что произойдет в части, дается срок для расследования - 10 дней. "Не уложишься в эти десять дней - начальство в порошок сотрет"… А тут, понимаешь, идут месяцы. А где пенсия - непонятно. Нет ответа. Ни у приставов, ни у прокуратуры (цитируем: "Оснований для мер прокурора в настоящее время нет"), ни у полиции.

Как надо было действовать Гырле, если бы он был в состоянии хоть что-то понять в происходящем, скажем ниже. А сейчас - еще один факт. Куда делись 55 тысяч со счета Гырли, стало ясно только в апреле нынешнего года. И только благодаря тому, при посредстве "РГ" о беде подполковника стало известно в Управлении Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу. И капитану Гордейчику, которого раньше вполне удовлетворял ответ приставов о списании тысячи рублей, пришлось снова вникнуть в ситуацию. Выяснилось, что крупную сумму все-таки списали в Нижнем Новгороде, где начисляют Гырле пенсию, в рамках все того же судебного приказа. Приставы давали такое поручение в другой регион. Но потом, очевидно, запамятовали и отвечали про тысячу. А вот сейчас вспомнили. Списали только трижды, потому что потом стало известно об отмене судебного приказа.

Тем временем второго апреля банк снова подал на подполковника в суд. Задолженность будут требовать уже не по судебному приказу, в рамках искового производства - с изучением доказательств. 12 мая состоится первое заседание по делу, и Анатолий Ефимович сможет представить все свои платежки. Но - вот тут важно - с сентября, когда был отменен судебный приказ, до апреля прошло больше полугода. И за это время Гырля, знай он точно, что пенсию забрал банк, мог обратиться в тот же мировой суд, где был вынесен приказ, с заявлением о повороте судебного решения. И если бы суд вынес решение о повороте, приставы вернули бы подполковнику ему списанные средства. А сейчас он такой возможности уже лишен - если в суд подан иск о взыскании долга, "поворачивать" приказ поздно, есть соответствующие разъяснения Верховного суда РФ.

Не бросайте одного!

Росгвардия - "правопреемница" внутренних войск РФ. Мощная, красивая структура. Я убеждена, что у нее найдутся силы и средства, чтобы помочь своему ветерану не утонуть в судебных разбирательствах. Его телефон есть в редакции. "Когда у тебя есть силы, тебя выжимают досуха. А потом выбрасывают. В старости ты никому не нужен", - грустно ответил мне на осторожный вопрос Анатолий Гырля. Неужели подполковник прав?

Между тем

Адвокат Ольга Диулина считает, что причина сложившейся ситуации не в том, что наш герой совершенно безграмотен юридически. Дело в том, что правоохранительная система дает все больше сбоев. Человеческий фактор. Попросту говоря, всем наплевать. "Я, адвокат с большим стажем, не могу добиться толку от службы судебных приставов, чего уж говорить об обычных людях, - говорит адвокат. - Четыре месяца я пишу им письма, и все безрезультатно. Моему доверителю каждый месяц приходит один и тот же штраф за нарушение ПДД. Естественно, он давно оплачен. Но приходит снова и снова. Почему? Потому что приставы по каким-то необъяснимым причинам не могут закрыть исполнительное производство, хотя штраф оплачен. Они отвечают мне, что в отношении этого гражданина производств нет. А штраф "возвращается". Я была вынуждена обратиться в прокуратуру, и сейчас мою жалобу передали главному судебному приставу региона. Видимо, никто другой разобраться в ситуации не может. Ждем результата.

Как вернуть деньги, списанные по судебному приказу?

Иногда отмены судебного приказа бывает достаточно, и с заявлением о повороте судебного решения обращаться к мировому судье не приходится. Случается (и нередко), что кредитор после отмены судебного приказа не обращается в суд с иском о возвращении долга - то ли признав свою неправоту, то ли избегая хлопот, несоразмерных с суммой задолженности. Тогда кредитор обязан поступившие ему на счет средства вернуть. Но и в этом случае ждать скорой "расплаты" не приходится - как рассказал "РГ" новосибирец Сергей Аверьяскин, ждать ошибочно списанных в рамках судебного приказа денег ему пришлось около года. Если у читателей "РГ" есть свои "рецепты" борьбы с заочными судебными приказами - присылайте их в редакцию на почту pan@rg.nsk.su.