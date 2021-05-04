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04.05.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

Туристка погибла при сплаве по алтайской реке

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В минувшие выходные на Алтае во время командного сплава по реке Песчаная погибла женщина. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю, причиной трагедии стало опрокидывание катамарана и рафта на одном из опасных участков.

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Всего на сплав по горной речке отправились 15 человек, при этом группа не стала регистрировать свой поход в спецподразделении МЧС. Спасатели незамедлительно выехали на место в Смоленском районе Алтайского края после сигнала о несчастном случае на одном из порогов реки. Они быстро обнаружили участников сплава, однако на берег выбрались лишь 14 человек.

В поисковой операции участвовало несколько подразделений спасателей, а также полиция. Всего берега и русло Песчаной прочесывали 35 человек, использовалось 13 единиц техники. В итоге женщину обнаружили погибшей.

Вероятно, трагедии удалось бы избежать при должной регистрации туристической группы в МЧС, считают в ведомстве. Тем более что любители экстрима часто забывают, что определенные речные маршруты требуют особой квалификации для их прохождения. Сплав без должной организации - всегда риск для жизни.

- Регистрация в подразделениях МЧС России позволяет отслеживать группы, контролировать их движение, - поясняют спасатели. - Сам процесс регистрации несложен: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке "Регистрация туристских групп" и заполнить форму.

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