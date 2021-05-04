В Красноярском крае 15 рыбаков унесло на отколовшейся льдине

На водохранилище Березовской ГРЭС оторвалась от берега льдина с 15 рыбаками. Сигнал о терпящих бедствие людях получили накануне специалисты Шарыповского поисково-спасательного отряда.

В 13 часов 26 минут спасательная операция, в которой приняли участие 17 человек, была завершена. Рыбаков доставили на берег. В помощи врачей никто из них не нуждался, проинформировала пресс-служба главка МЧС по Красноярскому краю.

Добавим, из плена дрейфующей льдины рыбаков освободили с помощью плавсредств.

Известно, что любители рыбной ловли пренебрегли, несмотря на неоднократные предупреждения спасателей, требованиями безопасности - вышли на тонкий лед. Льдина, ставшая хрупкой из-за теплой погоде, не выдержала веса полутора десятков рыбаков и "дала подвижку". К моменту прибытия спасателей ее отнесло на значительное расстояние от берега, сообщает ТАСС.