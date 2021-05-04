Эмиратский лоукостер запустит рейсы в шесть российских городов

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) в мае-июне 2021 года запустит рейсы еще в шесть российских городов, сообщили в компании. В итоге маршрутная сеть расширится до 10 направлений.

В частности, рейсы раз в неделю из Дубая запустят в Махачкалу с 6 мая, в Минеральные Воды - с 7 мая, в Ростов-на-Дону - с 8 мая, в Новосибирск - с 28 мая, в Пермь - со 2 июня, приводит ТАСС данные авиакомпании.

Сейчас Flydubai выполняет по одному рейсу в неделю в Казань, Самару и Екатеринбург и по пять раз в неделю в Москву.

Россия восстановила авиасообщение с ОАЭ в сентябре 2020 года после того как оно было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.