Правительство поможет Чечне в подготовке кадров со средним образованием

Правительство поможет Чечне с подготовкой кадров со средним профессиональным образованием. Поручение дано Минпросвещения, Минэкономразвития и Минфину по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в северокавказскую республику.

Министерства должны к 1 июля разработать комплексную программу с акцентом на потребности региона в таких специалистах.

Кроме того, Минздрав, Минфин и Минэкономразвития определят список оборудования для дооснащения Республиканского перинатального центра в Грозном. До 1 июня они подготовят проект решения о выделении в 2021 году необходимых средств из резервного фонда правительства.