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04.05.2021 16:02
Рубрика: Происшествия

В Дагестане пропал девятилетний мальчик

Текст: Роман Мерзляков

Сотрудники МЧС и МВД Дагестана и добровольцы почти двое суток ищут пропавшего девятилетнего мальчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Фото: iStock
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2 мая в селе имени Шаумяна Кизлярского района ребенок ушел гулять и не вернулся. К поискам мальчика подключились местные жители, волонтеры со всего Дагестана, из Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского и Краснодарского краев и Москвы. Вместе с силовиками мальчика ищут больше сотни человек. Но людей все равно не хватает. Привлекли беспилотные летательные аппараты.

Поиск ведется и в природной среде, и в ближайших населенных пунктах. Добровольцы проверяют заброшенные здания, дворы, ямы, обходят водоемы. В отряде готовы принять помощь. Например, волонтерам не хватает скотча, бумаги, фонарей и аккумуляторов, а также питьевой воды и средств индивидуальной защиты.

По данным пресс-службы республиканского МВД, в розыск объявлены еще две жительницы Дагестана. Пропала 17-летняя жительница Карабудахкентского района, которая ушла из дома 1 мая и до сих не вернулась. Ее ровесница из Махачкалы бесследно исчезла 30 апреля.

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