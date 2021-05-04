Абрамченко: Семьи погибших моряков "Онеги" получили 40 млн рублей

Семьи 17 пропавших без вести в декабре прошлого года моряков траулера "Онега" получили 40 млн рублей, деньги им выплатили региональные власти, Фонд социального страхования, страховая компания и работодатель. Об этом стало известно в ходе заседания правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

Трагедия произошла 28 декабря 2020 года. Промысловое судно "Онега", принадлежащее рыболовецкому колхозу имени Калинина, затонуло в Баренцевом море. Спасти удалось двух человек, еще 17 членов экипажа признаны пропавшими без вести. Причиной кораблекрушения стал комплекс нарушений правил безопасности при ведении промысла в сложных погодных условиях, установило следствие.

"Трагедия унесла жизни 17 человек, - констатировала Виктория Абрамченко. - Правительство страны и администрации регионов приняли все меры по оказанию необходимой материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям пропавших без вести моряков траулера "Онега". Комиссия провела всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, семьям в полном объеме оперативно проведены выплаты. Необходимо сфокусироваться и принять меры, которые позволят снизить вероятность подобных трагедий".

Помимо выплаты в 40 млн рублей Пенсионный фонд назначил пенсионное обеспечение семьям погибших членов экипажа. Кроме того, удалось достичь договоренности с банками о списании или реструктуризации займов моряков и их родственников.

Для предотвращения подобных ЧП в будущем проведены проверки судов к ведению промысла в штормовую погоду, организованы учебные тревоги и отработка действий экипажа при борьбе за живучесть судна, усилен контроль за остойчивостью и непотопляемостью судов, доложил на заседании комиссии представитель Росрыболовства.

Для повышения безопасности работы на море будут приняты нормативно-правовые акты, усиливающие ответственность за каждый аварийный случай. Кроме того, будет запущена программа модернизации спасательных судов. Такое поручение Росрыболовству и Минфину дала Виктория Абрамченко.