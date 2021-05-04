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04.05.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

Мошенники пытались сбыть шесть миллионов фальшивых рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при помощи коллег из Белгородской области и города Санкт-Петербурга при содействии региональных управлений ФСБ России был пресечен канал сбыта поддельных денег. Фальшивые купюры были номиналом в пять тысяч рублей и их отправили по обычной, не электронной почте.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оперативники узнали о странной почтовой посылке - кто-то в феврале из Санкт-Петербурга отправил в Белгородскую область бандеролью пятитысячные купюры. И все бы ничего, но банкноты оказались поддельными.

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Видимо, так и было задумано. Вот только при попытке расплатиться фальшивками двое местных жителей, получивших эту бандероль, были задержаны. Еще одного их подельника задержали в городе Пушкине. А затем - и еще одного. Все четверо взяты под стражу. При обыске их квартир нашли фальшивые деньги более чем на 6 миллионов рублей.

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