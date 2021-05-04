Петербург возобновил авиасообщение с Каиром

С 4 мая из петербургского аэропорта Пулково возобновляются прямые перелеты в Каир. Первый борт отправится из Города на Неве в 12.45, время в пути - 4 часа 15 минут.

Как сообщает пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково, перелеты будут осуществляться раз в неделю по вторникам авиакомпанией Nordwind. Вылет из Каира в Петербург - в 19.00.

Для перевозки пассажиров будет использоваться среднемагистральный пассажирский самолет Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.

В связи с непростой эпидемической обстановкой все пассажиры, кроме детей до шести лет, допускаются к полету только с отрицательным тестом на коронавирус на арабском или английском языке. Это требование касается не только россиян, направляющихся на египетские курорты, но и, например, жителей Каира, желающих побывать в Петербурге.

Напомним, авиаперелеты из России в Египет были полностью закрыты после авиакатастрофы над Синаем в 2015 году, когда разбился отечественный самолет А-321. Пассажирские рейсы в Каир были возобновлены в 2018 году, между египетскими курортами авиасообщения с Россией нет.