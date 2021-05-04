В Карелии орден Сампо вручили Герою России лыжнице Ларисе Лазутиной

В Петрозаводске вручили высшую награду Карелии - орден Сампо Герою России, пятикратной олимпийской чемпионке, выдающейся лыжнице Ларисе Лазутиной. Она родом из города Кондопоги, здесь закончила школу и начала заниматься лыжами, а в 1984 году была включена в состав сборной СССР по лыжным гонкам.

Депутат Государственной думы Валентина Пивненко на вручении ордена отметила, что Лариса Лазутина прославила Карелию и стала примером для многих юных спортсменов. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Лариса Лазутина родилась в 1964 году в рабочей кондопожской семье. Она пятикратная олимпийская чемпионка, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России.

После окончания спортивной карьеры живет и работает в городе Одинцово Московской области. Избиралась депутатом Московской областной думы, входила в состав совета по физической культуре и спорту при президенте РФ.

Власти республики договорились с титулованной спортсменкой о совместной работе по развитию спорта в Карелии, в том числе по созданию Центра зимних видов спорта в Петрозаводске.