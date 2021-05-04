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04.05.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

В Петербурге домохозяйки организовали подпольный банк

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции ликвидировали подпольный банк. Теневыми банкирами, которые за несколько лет обналичили около полумиллиарда рублей, оказались домохозяйки.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, "черные" банкиры на протяжении четырех лет занимались незаконным обналичиванием денег. Среди их клиентов были как физические, так и юридические лица, скрывающие доходы от налогового учета.

В схеме было задействовано не меньше шестнадцати подконтрольных фирм, а также ряд индивидуальных предпринимателей. Деньги клиентов вначале поступали на расчетные счета фирм, затем переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физлиц, после чего обналичивались через банкоматы. Комиссия теневых банкиров составляла от семи процентов. Таким образом за четыре года их заработок составил около 33,5 миллиона рублей.

Сотрудниками полиции задержаны 51-летняя женщина-организатор подпольного банка и еще семь активных участников процесса в возрасте от 40 до 58 лет. Почти все они - домохозяйки. Единственный мужчина, фигурирующий в этом деле, приходится родственником одной из "банкирш".

Проведена большая серия обысков. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность" (статья 172 Уголовного кодекса РФ).

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