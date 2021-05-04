Телефонные звонки мошенников, в результате которых свои последние сбережения теряют в основном беззащитные старики, приобрели за последний год масштабы едва ли не эпидемии.

Заведены десятки уголовных дел о липовых сотрудниках служб безопасности банков и таких же якобы следователях полиции и СК, которые звонят гражданам, врут, что их личные счета в опасности.

Запугав, вынуждают их переводить свои деньги на якобы безопасные счета, с которых их тут же крадут. Но вот беда, все эти уголовные дела - только по фактам обмана. Самих аферистов, как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, до нынешнего времени поймать не удавалось. Дела есть, а фигурантов в них нет. И вот - первая победа. Следователи СКР из Санкт-Петербурга назвали пофамильно тех, кто этим занимается. А также вычислили руководителя банды, который командовал мошенниками из-за океана.

У этого уголовного дела очень длинный номер из 17 цифр. В нем говорится про несчастья жителей города, которых обокрали. А началось все с того, что в УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга завели дело по статье "Мошенничество".

Заявление написала гражданка Сергеева, указав, что у нее со счета мошенники украли 290 000 рублей. Потом появились как под копирку точно такие же дела и в других районах Петербурга - Адмиралтейском и Красногвардейском. В делах менялись только фамилии и суммы. У гражданина Бобыря украли 1 400 000 рублей, у гражданки Садовниковой - 285 000 рублей, у гражданки Дунец - 200 000.

Схема обмана была совершенно одинаковой, поэтому все уголовные дела соединили в одно. Звонили клиентам разных банков по заранее похищенным персональным данным граждан. Представлялись либо сотрудниками службы безопасности банка, либо следователями. Людям врали, что их деньги в банке под угрозой, якобы мошенники пытаются их украсть, поэтому деньги надо срочно перевести на "безопасный" счет, который им сейчас вышлют. Понятно, что присланный счет принадлежал жуликам. Потом деньги, чтобы спрятать следы преступления, еще несколько раз переводились на другие счета. И делалось это очень быстро. Но и на этих счетах краденые деньги не задерживались. Их быстро обналичивали в терминалах разных банков.

В середине апреля это уголовное дело было изъято прокуратурой Санкт-Петербурга и передано в городской СК. Там следователи вместе с питерской полицией фактически за неделю нашли аферистов.

Ко всем потерпевшим звонившие обращались по имени-отчеству и предпочитали граждан пожилого возраста

Вот информация, как говорится, из первых рук. Делом занимается заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Юрий Яшков.

- Нами совместно с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность глубоко законспирированной, высоко организованной преступной группы, - сообщил Юрий Яшков. - Она обладала сведениями о тактике и методах работы сотрудников внутренних дел, использовала новейшие достижения в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Проще говоря, аферисты делали все, чтобы их нельзя было вычислить по номеру телефона.

Они "осуществляли телефонные соединения, исключающие возможность идентифицировать абонента и входящий сигнал, используя сервис подмены абонентского номера", пояснил Юрий Яшков.

Как ни скрывались мошенники, следователи и оперативники оказались умнее. Аферистов вычислили. Оказалось, что они обитают и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И совсем недавно рано утром в их двери постучали. Адресов квартир обманщиков оказалось чертова дюжина - ровно 13. Начались обыски. Их итог - были изъяты восемь персональных компьютеров, больше 100 банковских карт, две сотни сим-карт, наличными изъяли 13 300 000 рублей.

Постучали сыщики и в главную в этом деле дверь - так называемого офиса преступной группы. Он располагался в Санкт-Петербурге в квартире жилого дома на проспекте Космонавтов. Проведенный там обыск дал интересный результат. Был изъят персональный компьютер. А вот в нем специалисты обнаружили программное обеспечение "1С-Предприятие".

В СК по Санкт-Петербургу рассказали, что при осмотре этого программного обеспечения они нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы аж с 2018 года.

А теперь можно назвать этих граждан пофамильно. Итак, к уголовной ответственности привлечены 12 человек: Юша Е.В., 30.04.1982 года рождения; Константинов М.А., 14.01.1984 года рождения; Колиберов Ан. В., 24.09.1993 года рождения; Мурадян Г.К., 06.05.1995 года рождения; Бондаренко А.П., 28.04.1995 года рождения; Карпов Г.Н., 25.06.1986 года рождения; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 года рождения; Ампилогов С.А., 18.09.1988 года рождения; Золотова И.А., 25.03.1977 года рождения; Юша В.В., 29.01.1980 года рождения; Курбатов М.А., 23.04.1986 года рождения.

Четверо из этого списка - Юша, Константинов, Колиберов и Курбатов - задержаны. Восемь человек уже дали признательные показания, изобличая себя и соучастников в совершении преступлений. Но действовали эти граждане не сами по себе. У группировки был главарь. Очень интересная личность. Знакомьтесь: Евгений Александрович Голихин 17.02.1983 года рождения. Судя по показаниям задержанных, в настоящий момент проживает в городе Денвер, США. Этот человек родился и вырос в Санкт-Петербурге на улице Куйбышева. В Америку переехал в прошлом году, испугавшись, как уверено следствие, уголовного преследования за свою деятельность.

Судя по показаниям подозреваемых и свидетелей, бенефициаром преступной группы является именно Голихин. К слову, он получал от преступной деятельности около 8 миллионов рублей в месяц.

Деталь аферы. Похищенные у граждан деньги после обналичивания через банкомат заводились участниками преступной группы на подконтрольные банковские счета, потом либо менялись на криптовалюту, либо помещались на подконтрольные банковские счета и за вычетом комиссии переводились заказчикам - жуликам, которые звонили потерпевшим. Но их местонахождение на сегодняшний день пока не установлено.

"Сложность расследования заключается в том, что, по сути, существует преступное сообщество с четким распределением ролей, - рассказал "РГ" Юрий Яшков. - Роли разделены таким образом, что одна часть преступного сообщества на потоке обзванивает доверчивых граждан и обманным путем уговаривает перевести их деньги на карты. А карты подконтрольны другой части преступного сообщества, состоящей из людей, которые обналичивают их и передают людям, звонившим потерпевшим, с вычетом своего вознаграждения. При этом вторая часть преступного сообщества может контактировать с различными группами преступников не только в сфере хищения денег, но и, например, в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом стандартная их защитная версия: они не знали, что поступившие в их распоряжение деньги - результат совершенных тяжких преступлений. Расследование нашего дела показывает, что все они прекрасно все осознавали".

Пока в Санкт-Петербурге допрашивали задержанных, в столице полиция возбудила очередное дело по факту телефонного обмана. На этот раз правнука Леонида Брежнева. Ему позвонил неизвестный и с тревогой в голосе сообщил, что с его банковским счетом "выполняется подозрительная операция" и ему необходимо перевести деньги на "страховой счет". В итоге он перевел мошенникам 231 тысячу рублей. Потом понял, что ошибся. Но было поздно.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова по поводу этого дела заявила, что перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии дела из полиции и о передаче его столичным следователям.

Судя по тому, что ко всем потерпевшим звонившие обращаются по имени-отчеству и предпочитают граждан пожилого возраста, пользуются они базой данных именно пенсионеров.

Тем не менее пока число подобных преступлений растет. По данным Генпрокуратуры, их число за год составило более полумиллиона.