Новости

Каждый пятый россиянин назвал себя ленивым 17:07
Захарова оценила обоюдный ущерб от санкций для России и Запада 16:52
Объем грузовых авиаперевозок в мире достиг абсолютного рекорда 16:49
Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей 16:46
Эмиратский лоукостер запустит рейсы в шесть российских городов 16:43
Немцы высказались за сокращение сроков пребывания канцлера на посту 16:26
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков на матче "Арсенал" - "Спартак" 16:20
В серии ЖЗЛ вышел сборник "Великая Отечественная война в биографиях" 16:18
В Швейцарии отели профилируют в апартаменты из-за пандемии 16:12
Австрия завершила переговоры о закупке российской вакцины 16:11
Блогер из России умер в Абхазии после 40 дней лечебного голодания 16:07
В Дагестане пропал девятилетний мальчик 16:02
В Мурманской области на трассе "Кола" в ДТП погибли журналисты 15:59
Эксперт оценил риски "Северного потока-2" из-за иска экологов 15:53
Дагестанские ветераны получат по 30 тысяч рублей к 9 Мая 15:48
В Смоленске ветер обрушил строительные леса крепостной стены 15:43
Эколог разъяснил порядок наказания за сорняки на дачном участке 15:39
За 2020 год Росресстр перечислил в бюджеты 40,5 млрд рублей 15:37
В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников за одуванчики 15:35
Число госпитализированных после обрушения метромоста в Мехико выросло до 79 15:31
В Турции со скандалом закрыли отель из-за вечеринки в локдаун 15:13
Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Минска 15:10
Опубликованы цветные видеокадры Парада советских войск в Берлине 14:55
Зрители потребовали заменить жюри на телешоу "Маска" 14:50
В Тегеране погибла швейцарский дипломат 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
04.05.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

Блогер из России умер в Абхазии после 40 дней лечебного голодания

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Абхазии обнаружили тело российского блогера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел республики Бадри Айба.

Туристка погибла при сплаве по алтайской реке

Информация поступила в отдел МВД в воскресенье. Оперативно выехавшие на место сотрудники милиции и прокуратуры обнаружили тело без признаков насильственной смерти в неестественной позе в одном из заброшенных домов в селе Анхуа Гудаутского района. Тело отправили в морг судебно-медицинских экспертиз.

Как позже установили, умершим оказался блогер из Краснодара Виталий Выграновский, который голодал 40 дней. После начала лечебного голодания он приехал в Абхазию из России. В своем блоге он рассказывал, что очень сильно ослабел.

Выграновский занимался йогой и ранее уже приезжал со своими друзьями в село Анхуа, где они жили в заброшенных домах.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая
В Роспотребнадзоре оценили шансы на пожизненный иммунитет после COVID-19
В России выявлен минимум заразившихся коронавирусом с сентября
Народный артист РФ Михаил Багдасаров умер от коронавируса
Россиянам напомнили о наказании при досрочном погашении кредита
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров