Блогер из России умер в Абхазии после 40 дней лечебного голодания

В Абхазии обнаружили тело российского блогера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел республики Бадри Айба.

Информация поступила в отдел МВД в воскресенье. Оперативно выехавшие на место сотрудники милиции и прокуратуры обнаружили тело без признаков насильственной смерти в неестественной позе в одном из заброшенных домов в селе Анхуа Гудаутского района. Тело отправили в морг судебно-медицинских экспертиз.

Как позже установили, умершим оказался блогер из Краснодара Виталий Выграновский, который голодал 40 дней. После начала лечебного голодания он приехал в Абхазию из России. В своем блоге он рассказывал, что очень сильно ослабел.

Выграновский занимался йогой и ранее уже приезжал со своими друзьями в село Анхуа, где они жили в заброшенных домах.