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04.05.2021 19:42
Рубрика: Культура

Асы из асов

На Дону поставят памятник летчикам, которые 55 лет назад отвернули падающий самолет от Берлина
Текст: Елена Гриценко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Фигуры двух летчиков на фоне самолета. И фрагмент карты Берлина - точкой на ней отмечено место, куда в 1966 году мог упасть Як-28П с отказавшими двигателями. Так выглядит проект памятника Борису Капустину и Юрию Янову, которые 55 лет назад увели падающий самолет от берлинских кварталов. Подвиг увековечен в песне "Огромное небо" Оскара Фельцмана и Роберта Рождественского: "Нескоро поляны травой зарастут... А город подумал: "Ученья идут". Этот памятник хотят установить в Ростове-на-Дону, где жил командир легендарного экипажа Борис Владиславович Капустин. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.
Проект памятника разработали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: Елена Гриценко Проект памятника разработали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: Елена Гриценко
Проект памятника разработали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, авторы Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: Елена Гриценко

Юра, прыгай!

6 апреля 1966 года звено капитана Капустина получило приказ - перегнать новые Як-28П с аэродрома в Финове (40 километров от Берлина) на базу 35-го истребительного авиаполка в Цербсте. На высоте 4000 метров у машины отказали оба двигателя и самолет начал падать. Когда, ставший почти неуправляемым, он вывалился из облаков, летчики увидели внизу Берлин. Они приняли единственное решение - увести Як от города. В последние минуты Капустин сделал попытку спасти штурмана. Две последние фразы экипажа зафиксировала бортовая записывающая аппаратура:

- Юра, прыгай.

- Я остаюсь, командир...

Самолет упал в озеро Штессензее, оба летчика погибли.

О той трагедии хорошо помнит вдова Капустина Галина Андреевна. Каждый год она проводит десятки встреч с ростовскими школьниками и студентами, где рассказывает о поступке летчиков.

Фото: репродукция/Родина
"А город подумал: ученья идут" - 55 лет подвигу летчиков Капустина и Янова

- Как-то меня попросили выступить перед студентами. Пришла, они сидят за столиками, что-то обсуждают, занимаются своими делами. Думаю - зачем пришла? Но как только начала говорить, в зале повисла тишина. А когда сказала, что в разных городах Германии установлены девять памятников Капустину и Янову, а у нас нет ни одного, ребята подошли и сказали: "Памятник будет!" - рассказывает Галина Андреевна.

За установку памятника выступила ростовская региональная общественная организация "Общий интерес", помочь согласилось Российское военно-историческое общество. Уже готов проект, разработанный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым - кстати, они авторы Ржевского мемориала Советскому солдату.

"Не герой"?

Могила Капустина находится на Братском кладбище в Ростове-на-Дону. В апреле 1966-го Галине Андреевне, как и вдове Юрия Янова, немецкие власти предложили похоронить обоих летчиков в Трептов-парке со всеми почестями, а их семьям предоставить квартиры в центре Берлина и пожизненное содержание за счет государства.

- Об этом сообщил немецкий генерал прямо во время митинга на аэродроме в Финове. Говорит: "Мне сказано не возвращаться без вашего согласия". Я ответила: "Согласия не будет. Повезу мужа домой". То же самое сказала Надя (Надежда Янова. - Прим. ред.). Потом мне еще несколько раз предлагали переехать в Германию. Но я просто не понимаю, что мне там делать, - говорит Галина Андреевна.

На могиле Бориса Капустина установлен памятник из черного гранита. Но однажды надгробие разбили.

Немецкие власти предложили похоронить обоих летчиков в Трептов-парке со всеми почестями, а их семьям предоставить квартиры в центре Берлина

- Это был настоящий погром. Некие вандалы разрушили могилы военных и братские захоронения, - вспоминает Капустина. - Собрала документы и записалась на прием к мэру города. Как раз в это время в Ростов-на-Дону собиралась приехать делегация из Германии, хотели организовать здесь филиал общества российско-германской дружбы. Понимала, что могилу в таком виде им показывать нельзя. Мэр принял меня спустя месяц. Спросил: "Он - Герой Советского Союза? Нет? Значит, памятник за счет города ему не полагается".

На этом разговор был окончен. Новый памятник на могиле Капустина установили в 2010 году за счет частных пожертвований.

Фото: Минобороны РФ
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Капустина и Янова наградили орденами Красного Знамени посмертно. А звания Героев Советского Союза действительно не удостоили. Их Як-28П был новейшей машиной, оснащенной сверхсекретным оборудованием (в частности, революционной по тем временам системой распознавания "свой-чужой"). Упав в английском секторе Берлина, машина стала добычей вооруженных сил Великобритании. Когда - более суток спустя - остатки самолета и тела летчиков были переданы советской стороне, секретной аппаратуры на борту не было. В СССР самолет сняли с производства.

В альбоме, который бережно хранит Галина Андреевна, есть редкие фотографии, на которых запечатлен подъем остатков самолета английскими военными. Сам альбом - настоящая реликвия. Его сделал сын, Валера Капустин, всего через несколько лет после гибели отца.

- Он первым узнал о том, что произошло. Ему сказали в школе - новость передали по немецкому радио. А он подошел к учительнице немецкого и попросил - сделайте так, чтобы моя мама узнала об этом последней. Понимаете, в гарнизоне - тысяча человек. А сын ходил по домам, просил: "Скажите вашим детям, чтобы ничего не говорили маме", - рассказывает Галина Андреевна.

Повзрослев, Валерий Капустин, как и отец, стал кадровым военным. Сейчас он с семьей живет в Москве.

Кого посвящают в "капустинцы"

Именем Капустина названа улица в Ростове-на-Дону. Его имя носит лицей N 51 - бывшая школа, в которой учился будущий летчик. В лицее есть небольшой музей - в нем хранятся личная записная книжка, томик Есенина, с которым почти не расставался капитан, подборка фотографий, первая публикация о гибели экипажа в газете "Красная Звезда".

Каждый год в лицее проводят особую торжественную линейку для первоклашек - малышам рассказывают о подвиге ученика школы. Каждый из них получает красивую эмблему - самолет на фоне голубого "огромного" неба. Так школяров посвящают в "капустинцы".

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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- Это наша традиция, которую стараемся хранить. И это не какой-то официоз, любой ученик школы знает, кто такой Капустин, - говорит учитель истории Татьяна Мацько. - Школьный музей организован в 1972 году, но потом, в 1992-м, его расформировали, часть экспонатов передали в музей Южного военного округа. Сейчас у нас есть музейный уголок, и сами ребята проводят здесь экскурсии для младших классов и гостей школы. Бывают даже экскурсии на китайском.

К сожалению, за пределами лицея в Ростове-на-Дону имя Капустина помнят немногие. Корреспондент "РГ", остановившись под мемориальной доской на здании, задала прохожим один и тот же вопрос: "Знаете ли вы, кто это?" Четверо пожали плечами. Пятый ответил: "Видимо, какой-то известный выпускник"...

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