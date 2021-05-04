На Кубани перевозившая пациента "скорая" столкнулась с тепловозом

В Темрюке произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и железнодорожного локомотива, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

Инцидент случился во вторник около часа дня на автодороге "Обход Темрюка".

Установлено, что мужчина 1959 года рождения за рулем реанимобиля с включенными проблесковыми маячками, несмотря на запрещающий режим световой сигнализации, выехал на регулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым тепловозом в составе локомотива.

В результате его, двух фельдшеров и перевозившегося несовершеннолетнего пассажира госпитализировали. Причина аварии уточняется.

На место происшествия направили два экипажа ДПС, четверых сотрудников ГИБДД и других представителей экстренных служб.