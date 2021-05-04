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04.05.2021 15:36
Рубрика: Общество

На Кубани врачи удалили мужчине опухоль весом 10 кг

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Кубанские врачи провели уникальную операцию, удалив у 43-летнего пациента гигантскую опухоль весом в 10 килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой клинической больницы № 2.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Мужчина обратился к врачам с жалобами на постоянную ноющую боль в области живота. Во время обследований врачи обнаружили у мужчины гигантскую опухоль - липосаркому забрюшинного пространства, в котором располагаются жизненно важные органы и сосуды.

Липосаркома на языке врачей - одна из злокачественных опухолей соединительной ткани. Она встречается нередко, однако в данном случае ее размеры и вес (более 10 килограмм) поставили ее в разряд исключительных.

Многочасовую операцию по удалению опухоли провели заведующий хирургическим отделением №1 ККБ № 2 Владимир Сахно и хирург Карен Антинян. По словам врачей, вместе с липосаркомой пациенту пришлось удалить левую почку с резекцией устья почечной артерии с пластикой аорты, и левую половину толстой кишки, так как имелось прорастание опухоли в эти органы. Однако, операция закончилась удачно, мужчина восстанавливается после нее и чувствует себя хорошо. Далее ему предстоит наблюдение и лечение у онколога.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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