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04.05.2021 16:22

Под Волгоградом откроется завод продуктов для детского питания

Текст: Роман Мерзляков
В Волгоградской области готовится к открытию завод компании "Сады Придонья" по производству детского питания на растительной основе. Образцы продукции вскоре передадут для исследований.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Продолжается расширение производственных мощностей и поиск новых видов продукции. Это компания, которая опирается на лучший мировой опыт и создает свой, используя российские технологии, - сказал губернатор региона Андрей Бочаров. - Волгоградская область становится родоначальником нового продукта, аналогов которому в мире нет.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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От идеи до финальной стадии реализации проекта прошло полтора года.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, это не единственный за последние годы проект, связанный с развитием производственной части. В 2017 году завершена модернизация завода по переработке фруктов и овощей и производству натурального пюре в асептической упаковке - две новые линии позволили увеличить мощность в два раза. В 2018 году модернизировали производство детского питания, а также цех по переработке плодов и выпуску концентрированного сока. С 2019 года в поселке Донской Калачевского района началось строительство плодохранилища общей мощностью 20 тысяч тонн, оно будет готово в следующем году.

На сегодня общая территория плодовых насаждений "Садов Придонья" составляет 7,5 тысячи га, в том числе 4,5 тысячи гектаров - в Волгоградской области. В этом году в регионе предстоит высадить деревья еще на площади 335 га.

С 2017 года компания с государственной поддержкой обеспечила орошением 2,2 тысячи га земель. В этом году проектируется объект на 405,7 га, еще на 596 га проведут модернизацию существующего оборудования.

- У компании выстроены настоящие партнерские отношения с регионом, его руководством. Мы идем в одну сторону, смотрим в одну сторону, - отметил президент продовольственной группы Андрей Самохин.

В Волгоградской области для инвесторов предусмотрено более полсотни мер государственной поддержки. Только в агропромышленной сфере с 2014 года завершено более 860 инвестпроектов разного уровня на сумму свыше 34 миллиардов рублей. В стадии реализации - еще 178 объемом почти 48 миллиардов. Готовятся к старту новые 160 проектов.

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