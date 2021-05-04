Севастополь получит воду для полива после строительства КОС "Южные"

В проект канализационных очистных сооружений "Южные" в Севастополе внесли изменения, благодаря которым город получит возможность повторно использовать очищенную воду для полива. Об этом сегодня во время инспекционной поездки в Крым и Севастополь сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Запроектировано использование технической воды, минимум 10 тысяч кубометров в сутки, - рассказал Хуснуллин. - Учитывая дефицит, нам не надо поливать улицы питьевой водой. Это дополнительные 10 тысяч кубов для надежного водоснабжения Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что новый подрядчик внесет в ранее разработанный проект реконструкции КОС "Южные" большой объем изменений, связанных с "серьезными техническими решениями". В частности, пересмотрено решение о строительстве двух независимых комплексов очистки - в Камышовой бухте производительностью 125 тысяч кубометров в сутки и в Балаклаве на 10,5 тысячи кубометров в сутки. Все стоки будут очищаться на КОС "Южные" в районе Камышовой бухты.

- Главгосэкспертиза согласовала техзадание на перепроектирование с учетом всех дополнительных задач, - сказал Развожаев. - Это рециклинг, увеличение мощности КОС с учетом развития города, отмены строительства отдельных КОС в Балаклаве и замены на коллектор, который все стоки Балаклавы будет переводить на КОС "Южные".

По его словам, пока готовится новый проект, подрядчик приступит к строительству блоков, которые не требуют корректировки. Среди них - глубоководный выпуск, по которому очищенные стоки будут сливаться в море.

- В этом году запланировано освоение 700 миллионов рублей на КОС "Южные", работа начнется на этом важнейшем объекте, - заверил губернатор.

Ранее было принято решение увеличить мощность КОС "Южные" на 30 тысяч кубических метров в сутки в связи с тем, что первоначальный проект не учитывал стремительный рост населения Севастополя и показатели строительства жилья.

Напомним, госконтракт на реконструкцию КОС "Южные" стоимостью 8,5 миллиарда рублей был заключен 17 сентября 2020 года с ООО "Региональная строительная компания".

Справка "РГ"

Реконструкция КОС "Южные" - один из важнейших экологических проектов для Севастополя. Действующие КОС 1969 года постройки выполняют только механическую очистку стоков, биологическая отсутствует. Город ежегодно сливает в Черное море более 20 миллионов кубометров нечистот, прошедших лишь частичную очистку. До корректировки проектом было предусмотрено создание двух независимых комплексов очистки канализационных стоков - в Камышовой бухте производительностью 125 тысяч кубометров в сутки и в Балаклаве на 10,5 тысячи кубометров в сутки.

КОС "Южные" строятся со скандалами. В 2018 году первый подрядчик "Биотехпрогресс" приступил к работам, но уже через несколько месяцев бросил объект, поскольку выданный властями Севастополя крупный аванс на сумму более 2 миллиардов рублей был заблокирован на счетах в лопнувшем банке. Правоохранители завели уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий, мошенничества, хищения бюджетных средств. Фигурантами выступают двое экс-чиновников Севастополя и руководитель компании-подрядчика.