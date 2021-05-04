В России начались демонстрационные экзамены

Новости

Россия в полуфинале юниорского ЧМ сыграет с Финляндией 05:00
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники за городом 04:52
Россиянам рассказали о праве на досрочное погашение кредита 04:40
В США неизвестный попытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ 04:20
В Нью-Джерси привившимся от COVID-19 дадут бесплатное пиво 04:15
Телемедицинские консультации станут доступны до конца года 04:00
Врач-сомнолог оценил опасность сна рядом со смартфоном 03:30
Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России 02:58
Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя 02:31
В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19 02:00
Шри-Ланка получила первую партию вакцины "Спутник V" 01:26
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака 00:56
Байден увеличил квоту на прием беженцев в этом году до 62,5 тысячи 00:39
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена 03.05.2021
В горах Непала зафиксирована вспышка коронавируса 03.05.2021
Украине предрекли разрушительный ответ РФ за блокаду Крыма 03.05.2021
"Зеленые" опережают в опросах партию Ангелы Меркель 03.05.2021
Около трети мексиканцев подверглись заражению коронавирусом 03.05.2021
Журналисты уличили Байдена во лжи во время выступления в Конгрессе 03.05.2021
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19 03.05.2021
В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек 03.05.2021
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций 03.05.2021
"Спартак" определился с новым главным тренером 03.05.2021
Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей 03.05.2021
Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы 03.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 04:00
Рубрика: Общество

В России начались демонстрационные экзамены

Текст: Руслан Мельников (Элиста) , Евгений Петров (Чебоксары) , Юлия Потапова (Кемерово) , Светлана Цыганкова (Вологда)
В российских регионах стартовала аттестация студентов колледжей в формате демонстрационного экзамена. Она проходит в рамках национального проекта "Образование". Такой вид экзамена позволяет работодателям оценить практические умения выпускников и способность применять теорию на практике.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

По итогам демонстрационного экзамена выпускники получают паспорт компетенций (Skills Passport) - документ, подтверждающий наличие навыков в соответствии со стандартами Worldskills Russia. Паспорт компетенций станет существенным дополнением к диплому о среднем специальном образовании и портфолио. И поможет молодым специалистам найти работу после окончания колледжа.

Корреспонденты "Российской газеты" побывали на демонстрационных экзаменах в регионах.

Ребята из топ-50

Студенты калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета в этом году впервые сдают демонстрационный экзамен по кибербезопасности. Эта специальность, кстати, входит в топ-50 самых востребованных в России. Профессионалов из этой сферы остро не хватает и на калмыцких предприятиях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сроки подготовки в колледжах будут изменены

"Ребята которые сдают экзамен, обучаются на современной технике с новейшим программным обеспечением, - рассказала замруководителя регионального координационного центра WorldSkills Russia в Калмыкии Светлана Годжаева. - Сейчас идет подготовка "золотого фонда" республики и формирования резерва редких специалистов. Кибербезопасники, имея базовые знания, могут устроиться в любой сфере". А сейчас на экзаменах они демонстрируют уже полученные знания на практике, пояснила "РГ" председатель предметно-цикловой комиссии информационных технологий Цагана Катрикова.

Экзамен идет два дня. Первый, он был третьего мая, - подготовительный. Работа начинается с регистрации. Студенты заполняют свой профиль на цифровой платформе WorldSkills. Затем ребята проходят инструктаж об экзаменационном процессе. Кроме того, им дается время на ознакомление с рабочими местами.

Второй день - основной. С утра студенты тщательно знакомятся с полученным заданием. Им нужно настроить и защитить локальную сеть. После этого студенты сдают отчет-анализ. Работа непростая и не быстрая: на экзамен отводится шесть часов с обеденным перерывом.

"Мне нравится возится с техникой, поэтому я и решил связать свою жизнь с кибербезопасностью. Поначалу, конечно, было сложно. Но сейчас все кажется гораздо проще. Надеюсь, что получу хороший балл", - говорит в ожидании результатов тестирования Кирилл Ященко.

"Ответ" попробуют на вкус

В Вологодской области четвертого мая началась государственная итоговая аттестация по профессии повар.

Кураторы групп в колледжах будут получать доплату с 1 сентября

"В привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае - практики, - рассказывает начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Лариса Святышева. - Вот мы принимаем экзамен у поваров. Раньше выпускникам требовалось рассказать, как готовится борщ, теперь им нужно этот борщ сварить".

Причем оценивать вкус блюда, его вид, скорость приготовления и даже подачу будут уже не его преподаватели, как было раньше, а приглашенные эксперты, представители профессионального сообщества и педагоги из других образовательных организаций.

Экзамен будет проводится в три этапа, общая продолжительность более 6 часов: практическая часть и написание меню. Первый модуль - приготовление закусок, второй - горячие блюда с гарнирами и соусом. Третий - десерт. Всего в экзамене примут участие 251 человек, из 10 профессиональных образовательных организаций Вологодской области.

Авторемонт и урок в первом классе

Сегодня и в Чувашии стартуют демонстрационные экзамены по направлению "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

"Программа включает в себя две части: ремонт механической части (двигателя) и электрические и электронные системы и тормозная система, - рассказывает руководитель чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Олег Якимов. - Этот экзамен намного удобнее и объективнее в плане оценки, чем теория. Специалист, в первую очередь должен уметь работать руками".

В колледжах открывают мастерские по стандартам WorldSkills

Начинаются демонстрационные экзамены по компетенции "Преподавание в начальных классах" и в Беловском педагогическом колледже Кемеровской области. Его собрались сдавать 43 студента. Экзамен будет длиться более пяти часов и состоять из трех модулей.

"Первый блок длится 1,5 часа и в течение этого времени студент должен разработать "карту" урока в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования, - рассказала руководитель колледжа Наталья Чиркова".

Второй блок - проведение фрагмента урока в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования. В модуле три необходимо продемонстрировать умение формировать учебные задания по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний у детей: узнавание, воспроизведение, понимание, применение.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Калмыкия Элиста ПФО Чувашская республика Чебоксары СФО Кемеровская область Кемерово СЗФО Вологодская область Вологда Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации