В России начались демонстрационные экзамены

В российских регионах стартовала аттестация студентов колледжей в формате демонстрационного экзамена. Она проходит в рамках национального проекта "Образование". Такой вид экзамена позволяет работодателям оценить практические умения выпускников и способность применять теорию на практике.

По итогам демонстрационного экзамена выпускники получают паспорт компетенций (Skills Passport) - документ, подтверждающий наличие навыков в соответствии со стандартами Worldskills Russia. Паспорт компетенций станет существенным дополнением к диплому о среднем специальном образовании и портфолио. И поможет молодым специалистам найти работу после окончания колледжа.

Корреспонденты "Российской газеты" побывали на демонстрационных экзаменах в регионах.

Ребята из топ-50

Студенты калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета в этом году впервые сдают демонстрационный экзамен по кибербезопасности. Эта специальность, кстати, входит в топ-50 самых востребованных в России. Профессионалов из этой сферы остро не хватает и на калмыцких предприятиях.

"Ребята которые сдают экзамен, обучаются на современной технике с новейшим программным обеспечением, - рассказала замруководителя регионального координационного центра WorldSkills Russia в Калмыкии Светлана Годжаева. - Сейчас идет подготовка "золотого фонда" республики и формирования резерва редких специалистов. Кибербезопасники, имея базовые знания, могут устроиться в любой сфере". А сейчас на экзаменах они демонстрируют уже полученные знания на практике, пояснила "РГ" председатель предметно-цикловой комиссии информационных технологий Цагана Катрикова.

Экзамен идет два дня. Первый, он был третьего мая, - подготовительный. Работа начинается с регистрации. Студенты заполняют свой профиль на цифровой платформе WorldSkills. Затем ребята проходят инструктаж об экзаменационном процессе. Кроме того, им дается время на ознакомление с рабочими местами.

Второй день - основной. С утра студенты тщательно знакомятся с полученным заданием. Им нужно настроить и защитить локальную сеть. После этого студенты сдают отчет-анализ. Работа непростая и не быстрая: на экзамен отводится шесть часов с обеденным перерывом.

"Мне нравится возится с техникой, поэтому я и решил связать свою жизнь с кибербезопасностью. Поначалу, конечно, было сложно. Но сейчас все кажется гораздо проще. Надеюсь, что получу хороший балл", - говорит в ожидании результатов тестирования Кирилл Ященко.

"Ответ" попробуют на вкус

В Вологодской области четвертого мая началась государственная итоговая аттестация по профессии повар.

"В привычном варианте экзаменатор проверяет знание теории, в данном случае - практики, - рассказывает начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Лариса Святышева. - Вот мы принимаем экзамен у поваров. Раньше выпускникам требовалось рассказать, как готовится борщ, теперь им нужно этот борщ сварить".

Причем оценивать вкус блюда, его вид, скорость приготовления и даже подачу будут уже не его преподаватели, как было раньше, а приглашенные эксперты, представители профессионального сообщества и педагоги из других образовательных организаций.

Экзамен будет проводится в три этапа, общая продолжительность более 6 часов: практическая часть и написание меню. Первый модуль - приготовление закусок, второй - горячие блюда с гарнирами и соусом. Третий - десерт. Всего в экзамене примут участие 251 человек, из 10 профессиональных образовательных организаций Вологодской области.

Авторемонт и урок в первом классе

Сегодня и в Чувашии стартуют демонстрационные экзамены по направлению "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

"Программа включает в себя две части: ремонт механической части (двигателя) и электрические и электронные системы и тормозная система, - рассказывает руководитель чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского Олег Якимов. - Этот экзамен намного удобнее и объективнее в плане оценки, чем теория. Специалист, в первую очередь должен уметь работать руками".

Начинаются демонстрационные экзамены по компетенции "Преподавание в начальных классах" и в Беловском педагогическом колледже Кемеровской области. Его собрались сдавать 43 студента. Экзамен будет длиться более пяти часов и состоять из трех модулей.

"Первый блок длится 1,5 часа и в течение этого времени студент должен разработать "карту" урока в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования, - рассказала руководитель колледжа Наталья Чиркова".

Второй блок - проведение фрагмента урока в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования. В модуле три необходимо продемонстрировать умение формировать учебные задания по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний у детей: узнавание, воспроизведение, понимание, применение.