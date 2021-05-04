В Ростове появится виртуальный тюремный каземат XVIII века

В Ростове-на-Дону у старейшего на юге России следственного изолятора №1 появится собственный виртуальный музей.

Здание было построено в сентябре 1768 года и имеет форму перевернутой буквы "Е". Впереди - длинный широкий корпус с камерами по обеим сторонам коридоров. По бокам здания - узкие флигели, примыкающие под прямым углом к корпусу.

- Изучая тюремные замки можно познакомиться с культурой быта заключенных той или иной эпохи, понять нюансы строительства и многое другое. Для этой цели в старейшем следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону реконструируем одну камеру в стиле XVIII столетия. Поскольку учреждение действующее, то посетить ее поклонники истории смогут лишь виртуально, - рассказал "РГ" начальник ГУФСИН по Ростовской области полковник Дмитрий Безруких.

Зарождение тюремной системы в регионе относится ко времени правления Екатерины II. В 1856 году Ростове проживали 13 тысяч человек, а в "Богатяновском централе" на тот момент содержалось 1614 заключенных.

В тюремном замке Ростова побывали известные персоны - это командир конного корпуса Красной армии Борис Думенко, немецкий генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, заслуженная артистка России Валентина Малявина, советский и российский поэт-песенник Михаил Танич.

Сохранилась и камера, в которой сидел Чикатило, но в ней, как и в остальных помещениях режимного корпуса, недавно был сделан ремонт. От антуража старой камеры сотрудники учреждения сохранили дверь и фрагмент напольного покрытия с изображением шахматной доски, на которой маньяк сам с собой играл в шахматы, ожидая приговора суда.

Несмотря на 252 года тюремный замок в Ростове-на-Дону сохранил свое функциональное предназначение до наших дней.

Кстати

В марте 2009 года в следственном изоляторе №1 Красноярского края была открыта виртуальная музейная экспозиция, посвященная истории тюрьмы в XIX веке. Экспозиция расположена в одном из подвальных помещений. Посетители могут "пройти" по коридорам, выложенным из кирпича, сделанного руками заключенных, "зайти" в настоящую камеру, в которой полностью сохранен подлинный тюремный быт.