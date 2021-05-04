Впервые за 20 лет в России остановился отток населения из сел в города

Новости

Россия в полуфинале юниорского ЧМ сыграет с Финляндией 05:00
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники за городом 04:52
Россиянам рассказали о праве на досрочное погашение кредита 04:40
В США неизвестный попытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ 04:20
В Нью-Джерси привившимся от COVID-19 дадут бесплатное пиво 04:15
Телемедицинские консультации станут доступны до конца года 04:00
Врач-сомнолог оценил опасность сна рядом со смартфоном 03:30
Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России 02:58
Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя 02:31
В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19 02:00
Шри-Ланка получила первую партию вакцины "Спутник V" 01:26
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака 00:56
Байден увеличил квоту на прием беженцев в этом году до 62,5 тысячи 00:39
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена 03.05.2021
В горах Непала зафиксирована вспышка коронавируса 03.05.2021
Украине предрекли разрушительный ответ РФ за блокаду Крыма 03.05.2021
"Зеленые" опережают в опросах партию Ангелы Меркель 03.05.2021
Около трети мексиканцев подверглись заражению коронавирусом 03.05.2021
Журналисты уличили Байдена во лжи во время выступления в Конгрессе 03.05.2021
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19 03.05.2021
В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек 03.05.2021
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций 03.05.2021
"Спартак" определился с новым главным тренером 03.05.2021
Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей 03.05.2021
Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы 03.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 05:00
Рубрика: Общество

Впервые за 20 лет в России остановился отток населения из сел в города

Текст: Татьяна Ткачёва
С начала третьего тысячелетия в России впервые прекратился отток сельского населения в города. В прошлом году эксперты зафиксировали, хоть и слабый пока, но обратный процесс. Миграционный отток сменился приростом (более 10 тысяч человек).
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

О чем и говорится в исследовании Россельхозбанка (есть в распоряжении "РГ"). Аналитики банка считают, что это лишь начало процесса. Привлекательности жизни на селе, поясняют они, будут "способствовать инвестиционная поддержка агробизнеса и его рост, а также развитие смежных с АПК отраслей и создание комплексной социальной инфраструктуры".

Фото: Виктор Погонцев
Земли для ведения сельского хозяйства превратились в новый вид инвестиций

И все эти факторы должны развиваться одновременно. Хотя и один из них может стать катализатором процесса. Но в любом случае, у каждого региона - свой путь "возвращения в деревню". В 2019 году высокоразвитые аграрные регионы, например, Краснодарский край, зафиксировали прирост сельского населения в соотношении на тысячу населения. В то же время в некоторых регионах с развитым сельским хозяйством (Татарстане, Брянской, Смоленской, Орловской, Новосибирской областях) сельское население росло медленнее.

Еще одним фактором миграции, уточняют эксперты, является укрупнение сельских территорий вокруг городов. В 2019 году коэффициент прироста сельского населения Московской и Ленинградской областей на тысячу человек оказался в два-три раза больше коэффициента прироста городского населения. Здесь решающим стало расширение транспортной сети и повышение комфорта пассажирских перевозок. Что сократило время на дорогу от дома до работы для тех, кто хотел жить за городом. Это, можно сказать, особые сельские жители. Работают они все-таки в городе. А сельские просторы для них - "спальный район".

По мнению экспертов, нарастать будут все направления "переселения в деревню". Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которую реализует Минсельхоз России, и льготная ипотека продолжат работать на увеличение численности сельского населения, уверены в Россельхозбанке. И не только в пригородных районах.

Еще одним стимулом может стать развитие агротуризма. На селе появятся новые рабочие места, а у фермеров - еще одна возможность зарабатывать деньги. Аналитики приводят в пример Европу. По данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в агротуризм вовлечены примерно 100 тысяч ферм, и он дает треть дохода сельхозпроизводителей.

В России эта отрасль тоже начала активно развиваться. Но пока около 80 процентов объектов агротуризма находятся в регионах Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. У других - еще все впереди.

Комментарий

Борис Листов, председатель Правления Россельхозбанка:

- Сейчас село претерпевает масштабные изменения. Меняется и облик сельского жителя.

В новый нацпроект включат мероприятия по развитию агротуризма

Использование новых агротехнологий, развитие удаленных форматов работы, а также различные программы, делающие жилье более доступным, а условия жизни более комфортными, привлекают в сельскую местность молодых, высокообразованных людей.

Государственные инициативы по развитию жилищного строительства поддерживают тренд на переезд в сельскую местность. Статистика по сельской ипотеке стала ярким тому подтверждением. Примерно половина заемщиков нашего банка по этой программе являются городскими жителями, которые готовы переезжать в сельскую местность, не теряя в уровне комфорта и привычного качества жизни.

Справка "РГ"

По оценке Росстата, на 1 января 2021 года численность сельского населения РФ составила 36,9 миллиона человек. Среди регионов по числу сельских жителей лидируют Краснодарский край (2,5 миллиона человек), Башкортостан (1,5 миллиона человек), а также Ростовская область и Ставропольский край (в каждом более одного миллиона человек).

В регионах Общество Общество Соцсфера Общество Соцсфера Миграция Компании Финансы Россельхозбанк Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край ПФО Татарстан ЦФО Брянская область ЦФО Смоленская область ЦФО Орловская область

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации