Впервые за 20 лет в России остановился отток населения из сел в города

С начала третьего тысячелетия в России впервые прекратился отток сельского населения в города. В прошлом году эксперты зафиксировали, хоть и слабый пока, но обратный процесс. Миграционный отток сменился приростом (более 10 тысяч человек).

О чем и говорится в исследовании Россельхозбанка (есть в распоряжении "РГ"). Аналитики банка считают, что это лишь начало процесса. Привлекательности жизни на селе, поясняют они, будут "способствовать инвестиционная поддержка агробизнеса и его рост, а также развитие смежных с АПК отраслей и создание комплексной социальной инфраструктуры".

И все эти факторы должны развиваться одновременно. Хотя и один из них может стать катализатором процесса. Но в любом случае, у каждого региона - свой путь "возвращения в деревню". В 2019 году высокоразвитые аграрные регионы, например, Краснодарский край, зафиксировали прирост сельского населения в соотношении на тысячу населения. В то же время в некоторых регионах с развитым сельским хозяйством (Татарстане, Брянской, Смоленской, Орловской, Новосибирской областях) сельское население росло медленнее.

Еще одним фактором миграции, уточняют эксперты, является укрупнение сельских территорий вокруг городов. В 2019 году коэффициент прироста сельского населения Московской и Ленинградской областей на тысячу человек оказался в два-три раза больше коэффициента прироста городского населения. Здесь решающим стало расширение транспортной сети и повышение комфорта пассажирских перевозок. Что сократило время на дорогу от дома до работы для тех, кто хотел жить за городом. Это, можно сказать, особые сельские жители. Работают они все-таки в городе. А сельские просторы для них - "спальный район".

По мнению экспертов, нарастать будут все направления "переселения в деревню". Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которую реализует Минсельхоз России, и льготная ипотека продолжат работать на увеличение численности сельского населения, уверены в Россельхозбанке. И не только в пригородных районах.

Еще одним стимулом может стать развитие агротуризма. На селе появятся новые рабочие места, а у фермеров - еще одна возможность зарабатывать деньги. Аналитики приводят в пример Европу. По данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в агротуризм вовлечены примерно 100 тысяч ферм, и он дает треть дохода сельхозпроизводителей.

В России эта отрасль тоже начала активно развиваться. Но пока около 80 процентов объектов агротуризма находятся в регионах Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. У других - еще все впереди.

Комментарий

Борис Листов, председатель Правления Россельхозбанка:

- Сейчас село претерпевает масштабные изменения. Меняется и облик сельского жителя.

Использование новых агротехнологий, развитие удаленных форматов работы, а также различные программы, делающие жилье более доступным, а условия жизни более комфортными, привлекают в сельскую местность молодых, высокообразованных людей.

Государственные инициативы по развитию жилищного строительства поддерживают тренд на переезд в сельскую местность. Статистика по сельской ипотеке стала ярким тому подтверждением. Примерно половина заемщиков нашего банка по этой программе являются городскими жителями, которые готовы переезжать в сельскую местность, не теряя в уровне комфорта и привычного качества жизни.

Справка "РГ"

По оценке Росстата, на 1 января 2021 года численность сельского населения РФ составила 36,9 миллиона человек. Среди регионов по числу сельских жителей лидируют Краснодарский край (2,5 миллиона человек), Башкортостан (1,5 миллиона человек), а также Ростовская область и Ставропольский край (в каждом более одного миллиона человек).