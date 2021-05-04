На Урале будут судить водителя Porsche, насмерть сбившего пенсионерку

В Челябинской области передано в суд уголовное дело водителя Porsche Cayenne, сбежавшего после смертельного наезда на пожилую женщину на трассе у поселка Еманжелинка. Находившемуся в федеральном розыске мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что в августе 2019 года 40-летний житель города Еманжелинска, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь по трассе со скоростью 112 километров в час, произвел наезд на 80-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Водитель скрылся.

Действия виновника ДТП, долгое время находившегося в розыске, квалифицированы по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом, сопряженным с оставлением места происшествия. Вину в совершении преступления водитель по-прежнему не признает.

Ранее он уже попытался ввести следствие в заблуждение - якобы за рулем в момент аварии находился не он. Как уже сообщала "Российская газета", для этого он передал свою одежду и иномарку другому жителю района, однако вещи оказались подставному виновнику ДТП явно не по размеру.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.