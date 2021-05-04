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04.05.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

Недокувырок

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 97(8448)
Судебные тяжбы родителей с владельцами опасных аттракционов - дело неприятное, но уже привычное. А ведь с момента покупки билета и инструктажа для галочки у взрослых должны появиться вопросы к организаторам, и тогда неприятных ситуаций можно избежать.

В ноябре прошлого года жительница Тюмени Светлана М. повела трех детей в батутный центр "Ниндзя-Парк". Во время прыжков-кувырков младшая дочь Аня повредила руку. В больнице девочке поставили диагноз - закрытый перелом шейки лучевой кости правого предплечья без смещения костных отломков - и назначили лечение. Когда родительница потребовала у владельца батута всего лишь вернуть деньги за билеты, ей отказали. Единственным способом наказать организатора, предоставляющего услуги, приведшие к травме девятилетнего ребенка, стало обращение в суд. Представители ответчика настаивали, что девочка могла сломать руку в другом месте, но истица предоставила видеозапись момента падения.

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В результате выяснилось, что у компании масса нарушений: во-первых, с правилами безопасности гостей знакомили формально, во-вторых, пострадавшую не занесли в журнал учета травм. Но самое интересное - у владельца оказался просрочен сертификат соответствия батутной арены требованиям нормативных документов.

Светлана просила взыскать с компании 50 тысяч рублей компенсации морального ущерба, 1,8 тысячи - за посещение центра, 708 рублей - на лечение и 33,5 тысячи - за услуги представителя в суде. Калининский суд Тюмени иск удовлетворил частично: 30 тысяч рублей компенсации, 450 рублей - за билет, 1,2 тысячи - оплату юридических услуг. Кроме того, ответчик заплатит 15,2 тысячи рублей штрафа за отказ добровольно вернуть деньги.

Можно сказать, эта история закончилась с наименьшими потерями. В январе 2019 года на батутной арене "Атмосфера" в Тюмени скончалась 17-летняя Анастасия из Челябинской области. Итог неудачного кувырка - кровоизлияние в мягких тканях на затылочной части, тупая травма шеи и перелом позвоночника. Инструкторы не остановили бесстрашного подростка. Кроме того, в центре не оказалось медработника. Бригада скорой более часа пыталась реанимировать Настю, но безуспешно.

Девочке поставили диагноз - закрытый перелом шейки лучевой кости предплечья

Тогда СК возбудил дело. Суд признал виновным управляющего центра и назначил ему наказание - год лишения свободы условно с испытательным сроком еще на год. Компенсация семье погибшей - миллион рублей.

О чем все это? Об ответственности не только сотрудников площадок, но и родителей. Для большинства из них поход на батут - поощрение ребенка за хорошие отметки и послушание. Поощрение, выходит, сомнительное.

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