В Челябинской области задержали пьяного водителя "скорой"

На Южнолм Урале сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль "скорой помощи", водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанному грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на срок до двух лет.

- Инцидент произошел около 23:00 на 38 километре автодороги Фершампенуаз - Куропатнинский - Кассельский в Нагайбакском районе, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области. - Сотрудники областного полка ГИБДД остановили для проверки документов УАЗ "скорой" и, обратив внимание на состояние 44-летнего водителя, предложили ему пройти освидетельствование в патрульной машине. Прибор показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках административного производства в отношении руководства станции скорой помощи будет проведена проверка, отметили в ведомстве.

Кстати

За праздничные дни в Челябинской области к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечено 209 водителей. Еще 37 нетрезвых водителей будут привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.