Екатеринбург отметил Международный день танца: выставки, перфомансы, спектакли - выбирай, приходи, наслаждайся искусством, которое само по себе символизирует свободу, победу над ограничениями, "душой исполненный полет" и радость. Маленькие пациенты Центра онкологии и гематологии областной детской клинической больницы №1, отложив ненадолго важные процедуры, тоже отправились на концерт: те, кому можно выходить из палат, расселись у огромных окон на втором этаже, остальные расположились на подоконниках в палатах. В нынешних условиях, когда почти все разрешения под вынужденным запретом и даже волонтеры не могут прийти в гости к ребятам, юные танцоры из лучших коллективов Екатеринбурга устроили концерт для своих ровесников прямо в больничном дворе, под окнами центра.

Есть одна нехитрая истина, которую открыл нам Александр Грин: делать чудеса своими руками. Для чуда понадобилось не так уж и много: музыкальная аппаратура, разложенный на асфальте линолеум и желание подарить улыбку тем, кому сейчас трудно. Остальное - ветер, мелкий дождь - на чудо влияния не оказывает. Юные балерины из "Щелкунчика" исполнили "гастрономический дивертисмент" из балета "Маша и Медведи" и зажигательную "Арагонскую хоту", данс-истории рассказали участники студии театра современной хореографии "Провинциальные танцы", настоящий класс продемонстрировал эстрадный балет "Апельсин". Артисты Екатеринбургского театра кукол представили уморительный номер с "танцующей лошадью", придуманный специально для этого концерта.

Концерт под окнами, который посмотрели почти сто маленьких пациентов, их родители, а также сотрудники центра, организовал театр балета "Щелкунчик" при поддержке благотворительного фонда "Синара", и его вполне можно считать лечебной процедурой.

- Наши дети проходят интенсивное лечение, иногда круглосуточную химиотерапию, переносят сложные хирургические операции, - говорит заместитель главного врача центра Лариса Фечина. - А такие приятные сюрпризы положительно влияют на самочувствие пациентов, их эмоциональный статус и в конечном счете на выздоровление. Думаю, сегодняшний концерт станет важным моментом в жизни и юных артистов.

Для чуда понадобились аппаратура, линолеум на асфальте и желание подарить улыбку тем, кому сейчас трудно

Важно, что одним концертом забота о подопечных центра не ограничится. По проекту фонда "Синара" "Повседневная благотворительность" помощь оказали 39 детям с онкологическими заболеваниями, и работа продолжается. Деньги пойдут на приобретение дорогостоящих противоопухолевых препаратов и инновационного оборудования.