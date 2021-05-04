Есть одна нехитрая истина, которую открыл нам Александр Грин: делать чудеса своими руками. Для чуда понадобилось не так уж и много: музыкальная аппаратура, разложенный на асфальте линолеум и желание подарить улыбку тем, кому сейчас трудно. Остальное - ветер, мелкий дождь - на чудо влияния не оказывает. Юные балерины из "Щелкунчика" исполнили "гастрономический дивертисмент" из балета "Маша и Медведи" и зажигательную "Арагонскую хоту", данс-истории рассказали участники студии театра современной хореографии "Провинциальные танцы", настоящий класс продемонстрировал эстрадный балет "Апельсин". Артисты Екатеринбургского театра кукол представили уморительный номер с "танцующей лошадью", придуманный специально для этого концерта.
Концерт под окнами, который посмотрели почти сто маленьких пациентов, их родители, а также сотрудники центра, организовал театр балета "Щелкунчик" при поддержке благотворительного фонда "Синара", и его вполне можно считать лечебной процедурой.
- Наши дети проходят интенсивное лечение, иногда круглосуточную химиотерапию, переносят сложные хирургические операции, - говорит заместитель главного врача центра Лариса Фечина. - А такие приятные сюрпризы положительно влияют на самочувствие пациентов, их эмоциональный статус и в конечном счете на выздоровление. Думаю, сегодняшний концерт станет важным моментом в жизни и юных артистов.
Важно, что одним концертом забота о подопечных центра не ограничится. По проекту фонда "Синара" "Повседневная благотворительность" помощь оказали 39 детям с онкологическими заболеваниями, и работа продолжается. Деньги пойдут на приобретение дорогостоящих противоопухолевых препаратов и инновационного оборудования.