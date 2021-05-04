В Тюмени впервые "починили" сердечный клапан по японской методике

В тюменской больнице провели уникальную для региона операцию: тут впервые восстановили сердечный клапан по передовой методике японского кардиохирурга Шигеюки Озаки.

Аортальная недостаточность - довольно часто встречающийся порок сердца (он может быть как врожденным, так и вызванным внешними факторами). Дисфункция характеризуется неполным смыканием створок клапана аорты во время диастолы, это приводит к обратному току крови в левый желудочек. Аортальная недостаточность сопровождается головокружением, обмороками, болью в грудной клетке, одышкой, частым и неритмичным сердцебиением.

Основная задача врачей при лечении заболевания - сохранить собственный клапан сердца пациента, чтобы в будущем ему не нужно было постоянно принимать разжижающие кровь лекарства. Прием японского кардиохирурга как раз является одним из методов такой реконструктивной операции.

Как пояснил завотделением №1 ОКБ №1 Никита Стогний, полностью удаляются пораженные створки аортального клапана, а из перикарда пациента (так называемой сердечной сумки) выкраиваются новые лепестки створок.

"В зависимости от геометрии клапана, антропометрических данных человека индивидуально рассчитывается площадь и форма каждой створки клапана", - говорит доктор.

Операцию в Тюмени проводил Роман Комаров - доктор медицинских наук, профессор, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова.

"Мы провели достаточно сложную операцию по устранению возрастного дегенеративного аортального порока пациентке 56 лет. У нее был большой градиент на аортальном клапане, беспокоила одышка. Порок клапана мы удалили. Это настолько ювелирная операция, что на УЗИ и на контрольной эхокардиографии клапан после операции выглядит как "родной", - рассказал он.