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04.05.2021 16:11
Рубрика: Общество

Паяльник, фантазия и терпение

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 97(8448)
Если кто-то думает, что роль паяльника в нашей жизни прозаична, это не совсем так. Вернее, совсем не так. С помощью нехитрого инструмента можно создавать одежду невообразимой красоты в технике гильоширования. Такие наряды с замысловатой вязью веточек, цветов и листьев прятать в шкафу неправильно. Их надобно выгуливать на ковровой дорожке перед восторженной публикой. На днях этой подсказкой вновь воспользовались ученики детской школы искусств "Мечта" и рукодельницы студии "Сударушка". Дефиле "Весенний вернисаж" прошло в поселке Винзили в четвертый раз.
Платье из коллекции "Гжель" представила выпускница "Мечты" Анастасия Фоминцева. Фото: Ирина Никитина/РГ Платье из коллекции "Гжель" представила выпускница "Мечты" Анастасия Фоминцева. Фото: Ирина Никитина/РГ
Платье из коллекции "Гжель" представила выпускница "Мечты" Анастасия Фоминцева. Фото: Ирина Никитина/РГ

Все началось 20 лет назад, когда на одном из мастер-классов в Тюмени педагог Наталья Дубинкина увидела, как ловко выжигают рисунки на ткани обычным паяльником. Вернулась домой и начала осваивать. Идею обучать гильошированию местных жителей руководство "Мечты" поддержало. Так и повелось с тех пор: приходят дети, следом - мамы, за ними - бабушки. Причем школьники занимаются в рамках общеразвивающей программы, а взрослые посещают студию. Наставник помогает придумать и доработать образ (Маша захотела брючный костюм, а Арина - сарафан в пол), специалисты поселковых ателье - раскроить изделие. Ну а потом несколько месяцев ученики сидят за столами со стеклянными столешницами и лампами для точечной подсветки, выпаивая, припаивая, напаивая, в общем, выжимая из паяльника все его возможности, чтобы в разгар весны явить многочисленным родственникам и друзьям результат работы. Несколько лет назад Дубинкина придумала экзаменовать подмастерьев на тематическом дефиле. Инициатива прижилась, более того, полюбилась всему поселку.

Фото: пресс-службы
Мода: тренды весенне-летних коллекций 2021 года

В этот раз до финала дошли 60 человек. Среди моделей - не только представительницы прекрасного пола. Есть и мальчишки: Рома Бренцан занимается пять лет, Толя Цеханович - три года. Могли бы носиться с мячом по футбольному полю, но нет, нравится парням в 13 лет пыхтеть над заказами с видом именитых кутюрье. Восьмиклассница Ольга Борцова завершила сразу две вещи - для себя и младшей сестренки Лизы. Они так и прошли по дорожке в концертном зале "Мечты" - держась за руки, обе в белых одеяниях с синими узорами, изготовленными для коллекции "Гжель".

- Я выпускница "Мечты" позапрошлого года, но до сих пор продолжаю посещать кружок, - рассказывает Оля. - Так хотела сделать платье с величественным храмом! Потратила на него целый год. Тут есть элементы парчи, а с этим материалом нужно работать очень осторожно - он дорогой.

Осенью прошлого года к "Сударушке" примкнула коллега Дубинкиной по школе искусств Елена Юстус. Итог занятий для педагога по фортепиано - концертный наряд. В таком не стыдно выйти на сцену накануне Дня Победы.

Несколько месяцев ученики сидят за столами с лампами для точечной подсветки, выжимая из паяльника все его возможности

- Мы сами себя одеваем на выступления: креп-сатин, габардин, люрекс, паяльник, много фантазии, еще больше терпения - и все готово, - хвастает Елена Германовна.

Ученики Натальи Дубинкиной способны не только преобразить старую вещь или украсить новую - они мастерят скатерти, салфетки, дорожки. Директор "Мечты" Анна Лукьянова как-то обмолвилась, что самое популярное направление в школе искусств - именно декоративно-прикладное: земляки записываются, и педагог никому не отказывает. Хочется, чтобы в будущем дефиле оценили за периметром поселка. Честное слово, этот праздник моды достоин статусного подиума.

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