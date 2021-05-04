Видео: В Магнитогорске встретили "Поезд Победы"

В Магнитогорске торжественно встретили "Поезд Победы", движение которого в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовала Южно-Уральская железная дорога. Стилизованный состав с артистами в роли воинов-победителей привел на вокзал паровоз серии ЛВ, сообщили во вторник в управлении дороги.

- В Магнитогорск "Поезд Победы" прибыл точно по расписанию - в 11 часов утра, сообщили в пресс-службе железной дороги. - Зрители смогли окунуться в атмосферу победного мая 1945-го, созданную артистами. Инсценировка прибытия эшелона с фронтовиками была встречена аплодисментами. Во время представления прозвучали стихи и песни о войне.

5 мая "Поезд Победы" будут встречать в Карталах (в 11.00 по местному времени) и Орске (в 10:00). В Челябинск и Оренбург он прибудет 7 мая. На челябинском вокзале праздничные мероприятия начнутся в 13:00, в Оренбурге - в 10:00.

В Челябинске в день прибытия поезда с девяти утра до пяти вечера будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция. Силами железнодорожников будет инсценирована работа станции в военное время.