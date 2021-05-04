"Роскосмос": Запуск с Байконура 34 спутников OneWeb запланирован на лето

На космодроме Байконур готовятся к запуску летом очередной партии космических аппаратов спутниковой компании OneWeb, сообщает Роскосмос. Так, в соответствии с комплексным графиком подготовки совместным расчетом специалистов Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и РКЦ "Прогресс" (входят в состав госкорпорации "Роскосмос") завершен цикл механической сборки "пакета" ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Пуск "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован со стартового комплекса "Восток" площадки № 31 космодрома Байконур.

На сегодня группировка OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.

В феврале 2019 года российская ракета "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" успешно вывела на орбиту первые шесть спутников OneWeb. Космические аппараты ушли "на работу" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск был осуществлен в рамках контракта "Главкосмоса" с компанией Arianespace, в тесной кооперации с нашими предприятиями: Российским ракетно-космическим центром "Прогресс", НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Как тогда подчеркивалось, совместная работа предстоит большая: предусматривается выведение 672 спутников OneWeb до 150 кг с фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км. Каждый "космический связной" оборудован двумя солнечными батареями (средняя мощность в рабочем состоянии - 210 Вт), плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации.