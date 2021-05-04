Россиян будут уведомлять о назначении федеральной социальной доплаты к пенсии

Пенсионный фонд будет уведомлять граждан о назначении им федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии. Новые правила разработал Минтруд.

"Проектом правил предусматривается, что при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, установивший ее, будет уведомлять гражданина о факте установления указанной выплаты. В уведомлении будет указано об обязанности пенсионера безотлагательно извещать орган, осуществляющий ФСД, о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или приостановление (прекращение) ее выплаты", - говорится к пояснительной записке к проекту документа.

Также закрепляется возможность отказаться от получения такой выплаты, подав соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Федеральная социальная доплата к пенсии, по информации Пенсионного фонда, устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.