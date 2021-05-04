Россиянам рассказали о праве на досрочное погашение кредита

С 2011 года россияне могут досрочно погасить кредит без каких-либо платежей и комиссий. Такое право прописано в законе. Вот только не все кредитные учреждения играют по правилам. И для заемщика штраф за нарушение договора часто становится неприятным сюрпризом.

"Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно", - подчеркнул адвокат Алексей Гавришев. Его слова приводит агентство "Прайм".

В случае отказа принять заявление на досрочное погашение кредита, попросите банковского служащего оформить это в письменном виде, чтобы потом у вас была на руках бумага, которая поможет вам защитить свои права.

Согласно статье 809 ГК РФ можно оспорить решение банка. Для этого необходимо написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.