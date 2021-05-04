Салют в честь 9 Мая в Москве запустят с 16 точек

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне праздничный салют запустят с 16 точек. Об этом сообщает сайт министерства обороны РФ.

Салютный дивизион Западного военного округа запустит праздничный артиллерийский салют из Парка Победы, Лужнецкой набережной, Лианозова, ВДНХ, Измайловского парка, Ново-Переделкина, парка Кузьминки. А также на Нагатинском затоне, в Обручевском, Южном Бутове, Митине, Покровском-Стрешневе, Левобережном, Зеленограде и Троицке. Всего будет выпущено более 12 тыс. фейерверочных изделий. Среди них "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Звуковое сопровождение салюта обеспечат раритетными пушками ЗИС-3.