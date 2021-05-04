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04.05.2021 06:00
Рубрика: Общество

Сейсмолог рассказал, какие землетрясения можно предсказать заранее

Текст: Тимур Алиев
Какие землетрясения специалисты уже научились прогнозировать, а какие нет? В чем трудность? И есть ли шанс избавиться от этих "белых пятен"? Об этом корреспондент "Российской газеты" поговорил с главным научным сотрудником Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Василием Черкашиным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Василий Иванович, до сих пор остается открытым вопрос: можно ли предсказать землетрясения?

Василий Черкашин: В некоторой степени да, но не все.

Фото: Тимур Алиев/РГ
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Происходящие сейсмические события можно разделить на три группы. Долгосрочный прогноз, где сейсмособытия происходят один раз в сотни и тысячи лет - он практически оправдывается. Среднесрочный - на десятки и сотни лет - пятьдесят на пятьдесят. А вот краткосрочный, где необходимо указать время и место, к сожалению, еще не нереализуем.

Многие ученые разных стран пытаются это сделать, но настолько непредсказуема природа, что каждый раз выявляются все новые меняющие параметры и характеристики готовящегося землетрясения. Были случаи предсказания, но я бы назвал это угадыванием. И не всегда полученные предварительные результаты можно напрямую использовать в другой ситуации.

В принципе, с погодой та же история, только наоборот - с долгосрочными прогнозами больше проблем.

Василий Черкашин: Но в свое время погоду вообще не могли предсказывать. Так что я верю, что когда-нибудь ученые решат и проблему с землетрясениями.

В подготовке сейсмического события происходит огромное количество физико-химических процессов. И нам необходимо четко выделить только те, которые будут неким индикатором готовящегося землетрясения. При этом для каждой территории с разной горно-геологической обстановкой эти параметры могут сильно разниться. Процесс очень длительный и энергоемкий, и получить результат можно, только имея огромный фактический материал, полученный за достаточно длительное время.

Полностью интервью с Василием Черкашиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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