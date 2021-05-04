Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома

Закон касается семей, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети. Им полагается выплата до 450 тысяч рублей на полное или частичное списание ипотеки. Раньше ее можно было получить под покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома, либо участка под индивидуальное жилищное строительство. Теперь возможности использования выплаты расширяются, причем закон распространяется на кредитные договоры, заключенные до его принятия.

Выплаты будут доступны и заемщикам, взявшим ипотеку на недвижимость с "неотделимыми улучшениями", ремонтом или страхованием имущества и ответственности.

Новый закон позволяет теперь получить выплату и если кредит оформлен на покупку доли в праве общей собственности (при условии, что в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или в общей собственности супругов) либо на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или жилищно-накопительного кооператива. В последнем случае разрешение на строительство дома должно быть получено до 1 июля 2018 года.