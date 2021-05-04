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Рубрика: Экономика

От третьего лица

Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
"Российская газета" публикует закон, который даст возможность многодетным семьям потратить выплату от государства в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, взятой на строительство дома или покупку недостроенного дома.
Фото: Максим Шеметов/ТАСС Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Закон касается семей, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети. Им полагается выплата до 450 тысяч рублей на полное или частичное списание ипотеки. Раньше ее можно было получить под покупку квартиры в новостройке или индивидуального жилого дома, либо участка под индивидуальное жилищное строительство. Теперь возможности использования выплаты расширяются, причем закон распространяется на кредитные договоры, заключенные до его принятия.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Выплаты будут доступны и заемщикам, взявшим ипотеку на недвижимость с "неотделимыми улучшениями", ремонтом или страхованием имущества и ответственности.

Новый закон позволяет теперь получить выплату и если кредит оформлен на покупку доли в праве общей собственности (при условии, что в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или в общей собственности супругов) либо на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или жилищно-накопительного кооператива. В последнем случае разрешение на строительство дома должно быть получено до 1 июля 2018 года.

Экономика Недвижимость Ипотека Общество Семья и дети

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