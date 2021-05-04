Сколько рейсов и когда могут пустить в Египет

На курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду - каждую неделю будет отправляться больше, чем несколько рейсов в неделю, считают эксперты "РГ". При этом, если будет введена квота на поездки россиян в Египет, постепенно ее увеличат.

Решение об официальном возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции должен принять во второй половине мая, тогда же будет объявлено количество рейсов. Сколько именно будет поставлено рейсов, пока не может сказать никто, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Конечно, это будет, условно, более двух рейсов в неделю. Все наши ведущие туроператоры будут формировать свои программы в Египет", - сказал он. По словам эксперта, звучали оценки, что в ближайший месяц в Египет может быть отправлено более 300 тысяч российских туристов, заметил он.

Пока отправлять россиян в туры в Египет можно только на базе регулярных рейсов в Каир. Формировать турпакеты на базе прямых авиарейсов в Шарм-эль-Шейх или Хургаду туроператоры начнут только со второй половины мая, когда будет официально объявлено о возобновлении прямого авиасообщения с курортами, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "Пандемия научила туроператоров не брать дополнительные риски, которые могут возникнуть из-за невыполнения планов по авиаперевозке", - поясняет он. При этом по отелям никаких вопросов нет. Даже при ограничении заселения гостей в отелях только наполовину загрузка составляет лишь 30%, то есть свободная емкость отелей в Египте есть, а вот понимания по количеству рейсов пока нет.

Важный вопрос в том, будет ли въезд туристов из России в Египет квотированный или нет. Небольшие квоты приводят к заметному повышению стоимости туров, говорит Горин. Квоты определяет оперативный штаб. Но, как показывает ситуация с ОАЭ, даже если первоначально квоты вводятся небольшие, постепенно они увеличиваются, замечает эксперт. Если рейсов будет больше, чем два-три в неделю, и полетят чартеры, средний недельный тур может стоить около 500 долларов на человека с перелетом, заметил Горин.