Сколько рейсов и когда могут пустить в Египет

Новости

Россия в полуфинале юниорского ЧМ сыграет с Финляндией 05:00
Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники за городом 04:52
Россиянам рассказали о праве на досрочное погашение кредита 04:40
В США неизвестный попытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ 04:20
В Нью-Джерси привившимся от COVID-19 дадут бесплатное пиво 04:15
Телемедицинские консультации станут доступны до конца года 04:00
Врач-сомнолог оценил опасность сна рядом со смартфоном 03:30
Пушков ответил на заявление главы британского МИД о России 02:58
Власти Мексики принесли официальные извинения народу майя 02:31
В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19 02:00
Шри-Ланка получила первую партию вакцины "Спутник V" 01:26
Билл Гейтс разводится с супругой после 27 лет брака 00:56
Байден увеличил квоту на прием беженцев в этом году до 62,5 тысячи 00:39
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена 03.05.2021
В горах Непала зафиксирована вспышка коронавируса 03.05.2021
Украине предрекли разрушительный ответ РФ за блокаду Крыма 03.05.2021
"Зеленые" опережают в опросах партию Ангелы Меркель 03.05.2021
Около трети мексиканцев подверглись заражению коронавирусом 03.05.2021
Журналисты уличили Байдена во лжи во время выступления в Конгрессе 03.05.2021
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19 03.05.2021
В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек 03.05.2021
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций 03.05.2021
"Спартак" определился с новым главным тренером 03.05.2021
Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей 03.05.2021
Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы 03.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
04.05.2021 05:00
Рубрика: В мире

Сколько рейсов и когда могут пустить в Египет

Текст: Евгений Гайва
На курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду - каждую неделю будет отправляться больше, чем несколько рейсов в неделю, считают эксперты "РГ". При этом, если будет введена квота на поездки россиян в Египет, постепенно ее увеличат.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Решение об официальном возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции должен принять во второй половине мая, тогда же будет объявлено количество рейсов. Сколько именно будет поставлено рейсов, пока не может сказать никто, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Конечно, это будет, условно, более двух рейсов в неделю. Все наши ведущие туроператоры будут формировать свои программы в Египет", - сказал он. По словам эксперта, звучали оценки, что в ближайший месяц в Египет может быть отправлено более 300 тысяч российских туристов, заметил он.

Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы

Пока отправлять россиян в туры в Египет можно только на базе регулярных рейсов в Каир. Формировать турпакеты на базе прямых авиарейсов в Шарм-эль-Шейх или Хургаду туроператоры начнут только со второй половины мая, когда будет официально объявлено о возобновлении прямого авиасообщения с курортами, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. "Пандемия научила туроператоров не брать дополнительные риски, которые могут возникнуть из-за невыполнения планов по авиаперевозке", - поясняет он. При этом по отелям никаких вопросов нет. Даже при ограничении заселения гостей в отелях только наполовину загрузка составляет лишь 30%, то есть свободная емкость отелей в Египте есть, а вот понимания по количеству рейсов пока нет.

Важный вопрос в том, будет ли въезд туристов из России в Египет квотированный или нет. Небольшие квоты приводят к заметному повышению стоимости туров, говорит Горин. Квоты определяет оперативный штаб. Но, как показывает ситуация с ОАЭ, даже если первоначально квоты вводятся небольшие, постепенно они увеличиваются, замечает эксперт. Если рейсов будет больше, чем два-три в неделю, и полетят чартеры, средний недельный тур может стоить около 500 долларов на человека с перелетом, заметил Горин.

В мире Африка Египет Возобновление авиасообщения с Египтом

Главное сегодня

В России раскритиковали идею пускать в ЕС только привитых от COVID-19
Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций
Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19
Сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета