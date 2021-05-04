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04.05.2021 13:56
Рубрика: Digital

Sony инвестирует в сервис Discord и добавит его в PlayStation

Текст: Иван Черноусов
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Sony заключила партнерское соглашение с Discord. Информация об этом появилась в официальном блоге японской компании.

Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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В рамках партнерства компания добавит сервис Discord в игровую консоль PlayStation. "Наша цель состоит в том, чтобы к началу следующего года интегрировать Discord и PlayStation, чтобы геймеры могли общаться во время совместной игры", - говорится в заявлении Sony.

Напомним, еще недавно компания Discord отклонила предложение Microsoft о покупке сервиса за 12 млрд долларов. "Microsoft не видать Discord, - говорит игровой журналист и блогер Денис Русаков. - Вряд ли Sony будет продвигать сервис как голосовой чат, для кроссплатформенной игры на всех платформах. Наверняка с помощью Discord можно будет связываться в существующих кроссплатформенных проектах, но я не думаю, что Sony заинтересована в увеличении их количества".

По мнению эксперта, Sony инвестировала в Discord потому, что компания ищет замену для собственного голосового чата (Тусовка). "Качество и стабильность "Тусовки" оставляют желать лучшего, а других альтернатив на PlayStation, нет (в отличие от Xbox, где есть Skype, который работает лучше, чем "Команды" - голосовой чат в Xbox, настроенный по умолчанию).

Фото: Блог PlayStation
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Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин считает, что перспективы Discord более масштабно раскрылись бы с Microsoft, у которой есть экосистемы Xbox и Windows, а также кросс-платформенная подписка Game Pass, и приобретение Discord могло стать недостающим звеном между ними. "Но по всей видимости, условия Sony оказались более гибкими и в целом комфортными для Discord. В ближайшей перспективе я бы ожидал от этого партнерства создание альтернативной инфраструктуры чатов для пользователей Sony. Скорее всего, это будет глубокая общесистемная интеграция Discord уже в 2022 году".

Специалист считает, что в долгосрочной перспективе партнерство с Discord позволит Sony развивать игровой бизнес в сторону дополнительных услуг, более уверенно конкурируя в этом направлении с Microsoft.

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