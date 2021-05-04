В Подмосковье начались подворовые обходы садоводческих товариществ. Ходят по дворам не кто-нибудь, а сотрудники БТИ в сопровождении местных чиновников. Если ваша дача зарегистрирована по всем правилам и поставлена на налоговый учет, к вам они не придут. Но если вдруг вы обладатель незарегистрированного дома - ждите гостей. "Пройдем по всем земельным участкам, где есть незарегистрированная недвижимость", - пообещал зампред областного правительства - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Экономить будем?

В Подмосковье сейчас насчитывается 4,1 миллиона частных домов. 335 тысяч из них не имеют регистрации. Разин считает, что многие не торопятся оформлять недвижимость, потому что не знают, зачем им это вообще нужно. Между тем плюсов у владельцев законно оформленной недвижимости, оказывается, немало. "Во-первых, такой дом - это актив, который можно продать, подарить, оставить в залоговое обеспечение, если потребуется кредит. Во-вторых, только в зарегистрированном жилье можно прописаться, - перечисляет преимущества Андрей Разин. - В-третьих, хозяева поставленной на учет недвижимости платят за электричество на 30 процентов меньше - для них начинает действовать понижающий коэффициент. Дешевле обходится и вывоз мусора - ежемесячный платеж выставляется уже не по фиксированному тарифу, а исходя из конкретной площади дома".

Областные чиновники подсчитали, сколько сможет сэкономить на этой разнице тарифов владелец дома площадью в 150 квадратных метров. Получилось 21,6 тысячи рублей в год. Имущественный налог, который ему нужно будет платить после регистрации дома, составляет порядка 6 тысяч рублей за тот же год.

И только владельцы зарегистрированной недвижимости могут рассчитывать на страховые выплаты в случае какого-либо ЧП, а также на полную компенсацию стоимости объекта, если земля под ним будет изъята для государственных нужд. А еще в этом году вступил в силу федеральный закон, распространивший имущественный налоговый вычет на садовые и индивидуальные жилые дома. И теперь работающие граждане могут вернуть до 260 тысяч рублей, потраченных на строительство загородного жилья - при условии, что оно стоит на кадастровом и налоговом учете.

Обиватели порогов

Налоги, которые платят владельцы дачных и индивидуальных домов, идут в местные бюджеты. Пенсионеры, к слову, от таких налогов освобождены, как и многодетные семьи. Тем не менее и без помощи пенсионеров, составляющих львиную долю любого дачного сообщества, муниципалитеты получают хорошую прибавку к бюджету, если все дома в СНТ и ИЖС поставлены на учет. "В прошлом году мы хорошо поработали со старостами деревень и председателями СНТ, в результате были зарегистрированы почти 4 тысячи земельных участков и 2088 домов. Дополнительно получили в бюджет 25 миллионов рублей", - рассказывает глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ. В этом году попробуют узаконить еще 3265 объектов капитального строительства. Часть из них - вновь построенное жилье, но основная масса - "возрастные" дома и дачи.

В соцсетях, где обсуждаются темы загородной недвижимости, граждане иной раз рассказывают, почему до сих пор не дошли до БТИ и Росреестра. К примеру, Олег Стилаев из Сергиева Посада начинал свою загородную жизнь с сараюшки на садовом участке, которая за версту опознавалась как хозпостройка и в регистрации не нуждалась. За несколько лет хозяин превратил сараюшку в полноценный дом, но времени узаконить постройку до настоящего дня так и не нашел. "Послушал рассказы соседа об очередях да расходах и решил: жил спокойно столько лет в неучтенном доме и еще поживу", - признается Стилаев.

На все работы, проведенные в рамках дачной амнистии, МосОблБТИ сейчас предоставляет скидку в 10 процентов

У Сергея Степачева из Серпуховского округа своя история. Он попал в так называемую чиновничью петлю, знакомую тем, кто решил зарегистрировать давно построенные дома после 2016 года. Дело в том, что с июля 2016-го для оформления недвижимости, стоящей на землях для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, требуется иметь на руках разрешение на строительство. Его оформляют в местных администрациях. И вот приходит дачник к местному чиновнику, а тот достает градостроительный план и видит, что дом, за разрешением на строительство которого пришел посетитель, уже давно построен и обжит. И тогда на свет появляется документ следующего содержания: "На таком-то участке расположен жилой дом, в связи с чем выдача разрешения на строительство нецелесообразна". "Мне такую бумагу выдали дважды. В третий раз регистрироваться я просто не пошел", - говорит Степачев.

И хотя есть среди владельцев незарегистрированных домов и такие, кто намеренно не оформляет их в собственность, чтобы не платить налоги, но все же у большинства уклонистов нет злого умысла. И если упростить процесс регистрации по максимуму, люди охотно откликнутся.

Приглашение к амнистии

Этому как раз и способствуют подворовые обходы, во время которых легализовывать недвижимость предлагается с помощью дачной амнистии. От собственника потребуется всего три бумаги - правоустанавливающий документ на землю, технический план на постройку и заполненная декларация на недвижимость. Самая большая проблема может возникнуть с техпланом, который делает кадастровый инженер или БТИ, - но для того-то и ходят по дворам вместе с чиновниками сотрудники Московского областного бюро технической экспертизы. Они на месте готовы произвести все нужные обмеры и составить техплан. А типовой договор на регистрацию уже принесут с собой.

21,6 тысячи рублей в год - сколько сможет сэкономить на разнице тарифов владелец дома площадью в 150 квадратных метров

"От момента первичной заявки до подачи документов на регистрацию сейчас проходит ровно пять дней. Далее мы отправляем готовый пакет в Росреестр, где в течение 10 дней подготовят итоговый документ - выписку из единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах. На все свои работы мы предоставим скидку в размере 10 процентов", - обещает директор Московского областного БТИ Валерий Ломакин. К слову, изготовление технического плана на тот самый дом в 150 квадратов, который был выбран для расчета пострегистрационной экономии, обойдется собственнику в 12 тысяч рублей. Ну или в 10 800, если с обещанной Ломакиным скидкой.

А как только человек получит выписку из ЕГРН, информация о новом зарегистрированном объекте автоматически уйдет в "Мосэнергосбыт" и региональному мусорному оператору - и тарифы дачнику пересчитают без его визита куда-либо. Уведомят и "Мособлгаз", который после этого сможет включить новый дом в программу газификации. Ведь по закону газифицировать можно только зарегистрированные объекты.