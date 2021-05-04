Суд приговорил четырех сторонников Тихановской к тюремным срокам

Гомельский суд вынес 4 мая приговор, согласно которому четырем активным сторонникам лидера белорусской "оппозиции" Светланы Тихановской назначили по нескольку лет тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гомельской области.

В частности, Юрий Власов получил 6,5 лет колонии усиленного режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин - по 6 лет колонии усиленного режима, Татьяна Каневская - 6 лет колонии общего режима.

Рассмотрение их дел началось 12 апреля. В числе статей, по которым они обвиняются, - "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений".