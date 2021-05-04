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04.05.2021 16:52
Рубрика: В мире

Суд приговорил четырех сторонников Тихановской к тюремным срокам

Текст: Константин Волков

Гомельский суд вынес 4 мая приговор, согласно которому четырем активным сторонникам лидера белорусской "оппозиции" Светланы Тихановской назначили по нескольку лет тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гомельской области.

В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта

В частности, Юрий Власов получил 6,5 лет колонии усиленного режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин - по 6 лет колонии усиленного режима, Татьяна Каневская - 6 лет колонии общего режима.

Рассмотрение их дел началось 12 апреля. В числе статей, по которым они обвиняются, - "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений".

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